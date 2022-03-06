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余登發紀念音樂會 賴清德：不能忘記前人為民主的犧牲

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄八卦寮文教基金會今舉辦「余登發、余陳月瑛紀念音樂會」副總統賴清德致詞表示，不能忘記前人為台灣民主的犧牲奉獻。記者陳玫伶／攝影
高雄八卦寮文教基金會今舉辦「余登發、余陳月瑛紀念音樂會」副總統賴清德致詞表示，不能忘記前人為台灣民主的犧牲奉獻。記者陳玫伶／攝影

高雄八卦寮文教基金會今天下午舉辦「余登發、余陳月瑛紀念音樂會」副總統賴清德、高雄市長陳其邁、高雄市多位立委出席，賴清德表示，烏克蘭近期面臨俄羅斯的入侵，在這時舉辦紀念音樂會具有很大的意義，台灣早期政治人物一步一腳印對抗威權、為台人犧牲奉獻，現在我們則要保護台灣的民主，讓台灣精神一代代傳承。

余登發、余陳月瑛紀念音樂會今天下午於高雄市橋頭區覓蜜基地舉辦，上百位支持者到場，由知名歌手施文彬、翁立友及陳明章帶來多首膾炙人口的歌曲，翁立友到台下一一握手致意的互動環節，立委許智傑還舉起麥克風高唱一段，帶動現場氣氛，最後在陳明章演唱「流浪到淡水」安可曲後圓滿結束。

八卦寮文教基金會董事長余政憲表示，音樂會原本1月舉辦，因疫情延後但卡司更強，紀念音樂會主要是懷念1979年1月22日橋頭事件，當時高雄縣老縣長余登發、余陳月瑛與許多民主前輩不顧生命，抵抗威權，推動台灣民主精神，同年年底就發生美麗島事件。

余政憲表示，近期俄羅斯入侵烏克蘭，是霸權的入侵，反抗威權是人類的天性，沒有人甘願被壓迫、被奴隸，但民主、自由、人權，從來不是從天上掉下來的，而是一代一代先賢用生命流血流汗爭取來的，望透過歌聲感念余登發與余陳月瑛堅持民主，反對威權的氣魄，台灣的未來需要大家的團結。

賴清德表示，近期美國總統拜登特使團、前國務卿龐培歐接連訪台，並向蔡英文總統肯定台灣對民主的堅持，余登發與余陳月瑛即是台灣爭取民主路上的代表人物。

賴清德說，爭取民主的勇氣兩種，其中一種是像烏克蘭總統澤倫斯基，親自率領國人抵抗威權入侵，即使犧牲也堅定保護烏克蘭，這種勇氣也獲各國肯定。另一種則是像余登發等人的慷慨犧牲、從容就義，很難確定今天的俄羅斯不會成為明天的大陸，早期政治人物犧牲奉獻追求台灣民主，這是大家絕對不能忘記的精神。

高雄八卦寮文教基金會今舉辦「余登發、余陳月瑛紀念音樂會」，高雄市長陳其邁感念高雄縣老縣長余登發、余陳月瑛對台民主的貢獻。記者陳玫伶／攝影
高雄八卦寮文教基金會今舉辦「余登發、余陳月瑛紀念音樂會」，高雄市長陳其邁感念高雄縣老縣長余登發、余陳月瑛對台民主的貢獻。記者陳玫伶／攝影
高雄八卦寮文教基金會今舉辦「余登發、余陳月瑛紀念音樂會」，歌手翁立友受邀演唱多首知名歌曲。記者陳玫伶／攝影
高雄八卦寮文教基金會今舉辦「余登發、余陳月瑛紀念音樂會」，歌手翁立友受邀演唱多首知名歌曲。記者陳玫伶／攝影
高雄八卦寮文教基金會今舉辦「余登發、余陳月瑛紀念音樂會」，高雄立委許智傑在翁立友互動環節舉著麥克風高唱一段。記者陳玫伶／攝影
高雄八卦寮文教基金會今舉辦「余登發、余陳月瑛紀念音樂會」，高雄立委許智傑在翁立友互動環節舉著麥克風高唱一段。記者陳玫伶／攝影
高雄八卦寮文教基金會今舉辦「余登發、余陳月瑛紀念音樂會」，多位高雄在地政治人物出席，上百位支持者到場。圖／八卦寮文教基金會提供
高雄八卦寮文教基金會今舉辦「余登發、余陳月瑛紀念音樂會」，多位高雄在地政治人物出席，上百位支持者到場。圖／八卦寮文教基金會提供
高雄八卦寮文教基金會今舉辦「余登發、余陳月瑛紀念音樂會」，開場由施文彬演唱，邀請民眾上台合唱傷心酒店。記者陳玫伶／攝影
高雄八卦寮文教基金會今舉辦「余登發、余陳月瑛紀念音樂會」，開場由施文彬演唱，邀請民眾上台合唱傷心酒店。記者陳玫伶／攝影

音樂會 賴清德

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