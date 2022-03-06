余登發紀念音樂會 賴清德：不能忘記前人為民主的犧牲

高雄八卦寮文教基金會今天下午舉辦「余登發、余陳月瑛紀念音樂會」副總統賴清德、高雄市長陳其邁、高雄市多位立委出席，賴清德表示，烏克蘭近期面臨俄羅斯的入侵，在這時舉辦紀念音樂會具有很大的意義，台灣早期政治人物一步一腳印對抗威權、為台人犧牲奉獻，現在我們則要保護台灣的民主，讓台灣精神一代代傳承。

余登發、余陳月瑛紀念音樂會今天下午於高雄市橋頭區覓蜜基地舉辦，上百位支持者到場，由知名歌手施文彬、翁立友及陳明章帶來多首膾炙人口的歌曲，翁立友到台下一一握手致意的互動環節，立委許智傑還舉起麥克風高唱一段，帶動現場氣氛，最後在陳明章演唱「流浪到淡水」安可曲後圓滿結束。

八卦寮文教基金會董事長余政憲表示，音樂會原本1月舉辦，因疫情延後但卡司更強，紀念音樂會主要是懷念1979年1月22日橋頭事件，當時高雄縣老縣長余登發、余陳月瑛與許多民主前輩不顧生命，抵抗威權，推動台灣民主精神，同年年底就發生美麗島事件。

余政憲表示，近期俄羅斯入侵烏克蘭，是霸權的入侵，反抗威權是人類的天性，沒有人甘願被壓迫、被奴隸，但民主、自由、人權，從來不是從天上掉下來的，而是一代一代先賢用生命流血流汗爭取來的，望透過歌聲感念余登發與余陳月瑛堅持民主，反對威權的氣魄，台灣的未來需要大家的團結。

賴清德表示，近期美國總統拜登特使團、前國務卿龐培歐接連訪台，並向蔡英文總統肯定台灣對民主的堅持，余登發與余陳月瑛即是台灣爭取民主路上的代表人物。