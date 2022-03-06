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陳菊挺旗津也幫子弟兵助攻？ 菊系民代：無關選舉

聯合報 / 記者林巧璉王慧瑛／高雄即時報導
監察院長陳菊（右）今天到高雄旗津，為疫後的旗津打氣，子弟兵市議員簡煥宗（中）、立委賴瑞隆（左）陪在陳菊身旁。記者林巧璉／攝影
監察院長陳菊（右）今天到高雄旗津，為疫後的旗津打氣，子弟兵市議員簡煥宗（中）、立委賴瑞隆（左）陪在陳菊身旁。記者林巧璉／攝影

高雄市前市長陳菊今天走訪旗津，被認為有多層意義，一來是力挺走過疫情風暴的家鄉，也被解讀有幫子弟兵市議員簡煥宗、當地立委賴瑞隆助攻意味。高雄市議員旗鼓鹽選區綠營初選面臨初選三搶二激戰，菊系現任議員簡煥宗、湧言會現任議員李喬如、正國會新人張竣榕廝殺，新人來勢洶洶，老將不敢輕忽。

簡煥宗、賴瑞隆今天上午陪在陳菊身旁，陳菊在旗津停留約1小時，和旗津鄉親博感情，也品嘗她最懷念的肉燥飯滋味，老市長群眾魅力強，居民搶著拍照合影。

簡煥宗要拚議員連任，他將自己歸零，每天站街頭向選民請託。賴瑞隆被傳有意拚高雄市黨部主委挑戰現任主委趙天麟，陳菊此趟旗津行被認為有幫子弟兵助攻意味，簡煥宗強調，陳菊目前是監察院長，不會再涉入政治，此趟高雄行程單純為旗津加油，無關選舉。

賴瑞隆不鬆口是否投入黨部主委一戰，他說，目前沒有任何規畫，就是先把當下的事做好，他也強調，陳菊院長旗津行純粹關心家鄉，對地方有幫助都是好事，不必事事泛政治化。

隸屬湧言會系統的市議員李喬如，力拚市議員八連霸，她說，這一戰壓力很大，絲毫不敢輕忽，陳菊院長到旗津行程「我沒被通知」，事先不知道陳菊要來，是不是幫子弟兵助攻，她不便評論。

前市議員張省吾的兒子張峻榕也獲前交通部長林佳龍背書，由民進黨派系正國會支持，成為「台灣正青」一員，參與市議員初選。張峻榕看板掛出與林佳龍、高雄市長陳其邁同框照，不只張峻榕，簡煥宗、李喬如也都有與陳其邁合體看板。

監察院長陳菊（左四）今天到高雄旗津，子弟兵市議員簡煥宗（左三）、立委賴瑞隆（左五）陪在陳菊身旁。記者林巧璉／攝影
監察院長陳菊（左四）今天到高雄旗津，子弟兵市議員簡煥宗（左三）、立委賴瑞隆（左五）陪在陳菊身旁。記者林巧璉／攝影
隸屬湧言會系統的市議員李喬如，力拚市議員八連霸，她說，這一戰壓力很大，絲毫不敢輕忽。李喬如與市長陳其邁的同框看板高掛街頭，相當吸睛。記者林巧璉／攝影
隸屬湧言會系統的市議員李喬如，力拚市議員八連霸，她說，這一戰壓力很大，絲毫不敢輕忽。李喬如與市長陳其邁的同框看板高掛街頭，相當吸睛。記者林巧璉／攝影
高雄市議員旗鼓鹽選區綠營初選三搶二，菊系現任市議員簡煥宗、湧言會市議員李喬如看板都與市長陳其邁合體，看板掛在同一棟建物，初選競爭激烈。記者林巧璉／攝影
高雄市議員旗鼓鹽選區綠營初選三搶二，菊系現任市議員簡煥宗、湧言會市議員李喬如看板都與市長陳其邁合體，看板掛在同一棟建物，初選競爭激烈。記者林巧璉／攝影
隸屬菊系的高雄市議員簡煥宗拚議員第三任，他將自己歸零，每天站街頭向選民請託，陸戰、空戰並進，街頭看板與市長陳其邁合體。記者林巧璉／攝影
隸屬菊系的高雄市議員簡煥宗拚議員第三任，他將自己歸零，每天站街頭向選民請託，陸戰、空戰並進，街頭看板與市長陳其邁合體。記者林巧璉／攝影
前市議員張省吾的兒子張峻榕也獲前交通部長林佳龍背書，由民進黨派系正國會支持，成為「台灣正青」一員，參與市議員初選，張峻榕看板掛出與林佳龍、高雄市長陳其邁同框照。圖／張峻榕提供
前市議員張省吾的兒子張峻榕也獲前交通部長林佳龍背書，由民進黨派系正國會支持，成為「台灣正青」一員，參與市議員初選，張峻榕看板掛出與林佳龍、高雄市長陳其邁同框照。圖／張峻榕提供

陳菊 賴瑞隆 高雄市

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