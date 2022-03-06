陳菊挺旗津也幫子弟兵助攻？ 菊系民代：無關選舉

高雄市前市長陳菊今天走訪旗津，被認為有多層意義，一來是力挺走過疫情風暴的家鄉，也被解讀有幫子弟兵市議員簡煥宗、當地立委賴瑞隆助攻意味。高雄市議員旗鼓鹽選區綠營初選面臨初選三搶二激戰，菊系現任議員簡煥宗、湧言會現任議員李喬如、正國會新人張竣榕廝殺，新人來勢洶洶，老將不敢輕忽。

簡煥宗、賴瑞隆今天上午陪在陳菊身旁，陳菊在旗津停留約1小時，和旗津鄉親博感情，也品嘗她最懷念的肉燥飯滋味，老市長群眾魅力強，居民搶著拍照合影。

簡煥宗要拚議員連任，他將自己歸零，每天站街頭向選民請託。賴瑞隆被傳有意拚高雄市黨部主委挑戰現任主委趙天麟，陳菊此趟旗津行被認為有幫子弟兵助攻意味，簡煥宗強調，陳菊目前是監察院長，不會再涉入政治，此趟高雄行程單純為旗津加油，無關選舉。

賴瑞隆不鬆口是否投入黨部主委一戰，他說，目前沒有任何規畫，就是先把當下的事做好，他也強調，陳菊院長旗津行純粹關心家鄉，對地方有幫助都是好事，不必事事泛政治化。

隸屬湧言會系統的市議員李喬如，力拚市議員八連霸，她說，這一戰壓力很大，絲毫不敢輕忽，陳菊院長到旗津行程「我沒被通知」，事先不知道陳菊要來，是不是幫子弟兵助攻，她不便評論。