屏東萬年溪再傳唱老祖話語 馬卡道族河祭祈福

屏東縣高樹鄉加蚋埔夜祭是全台最完整的馬卡道族年度祭典，並登錄為屏東縣無形文化資產，為讓更多人了解馬卡道族，在屏東市萬年溪畔也有馬卡道族阿猴社分支，屏東縣高樹鄉加蚋埔馬卡道文化協會今在屏東公園舉行馬卡道族河祭祈福，喚醒祖靈記憶，也祈求棲身在這塊土地人事物整年平安。

屏東縣議員李世斌說，大多數屏東人知道屏東就稱「阿猴」，但卻鮮少人知道萬年溪的舊稱也稱為「阿猴溪」。阿猴（Akauw）是源自於馬卡道族族語，透過2022萬年溪系列活動，馬卡道族河祭祈福，也讓大眾認識馬卡道族。

屏東縣高樹鄉加蚋埔馬卡道文化協會部落營造員29歲潘智傑說，是返鄉青年，他說，18歲時才體認到身為平埔族，有使命感要找回紀錄族群的歷史故事，他開始尋根之旅，爭取原住民族部落委員會活力計畫，從歷史研究開始著手，也從語言、服飾、文化等將馬卡道族故事記錄下來，也以此為碩博士論文主題。

潘智傑說，今天在屏東公園舉行河祭祈福表演，也重現原本在萬年溪畔阿猴社，喚醒祖靈的記憶，也讓大眾了解傳統文化。

加蚋埔馬卡道文化協會理事長閔黎明說，社區所在的泰山國小也傳承馬卡道文化，指導學生趒戲、唱歌，居民不分老少，都加入傳承行列，近年來青年返鄉助尋根，讓傳統文化繼續流傳。