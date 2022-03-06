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旗津人潮回溫4成 陳其邁：振興方案下周定案

聯合報 / 記者林巧璉徐如宜／高雄即時報導
高雄旗津受疫情影響，至今遊客仍不如往常熱烈。記者林巧璉／攝影
高雄旗津受疫情影響，至今遊客仍不如往常熱烈。記者林巧璉／攝影

為提振高雄旗津旅遊商機，監察院長陳菊今早至旗津參拜、吃美食，藉此行銷旗津，要民眾放心遊旗津。雖旗津人潮回溫，但商家表示，人潮只有疫情前4成左右，生意大不如以往。高雄市陳其邁在防疫記者會表示，下周就會公布振興旗津方案，將從4月初春假至暑假整體規畫振興旗津觀光。

陳其邁表示，旗津居民在疫情期間大力配合篩檢，為彌補旗津居民的犧牲，在疫情期間權利把高雄守住。在普篩結果中也沒有任何PCR陽性，「旗津很安全，經過幾次篩檢，旗津社區風險微乎其微。」陳其邁再次說，市長、市府一定全力挺旗津，預計推出4月至暑假的振興方案。

旗津區長羅長安表示，近日旗津人潮回流，生意已有往日9成左右。但也有商家說，雖然人比疫情嚴峻時多，但跟過去比起來還是差很多。超商店員也說，人潮有稍微回溫，大概是過去無疫情的4成。

旗后商圈發展協會理事長陳昱宏表示，目前旗津人潮約有往日4成左右，3月本來就是淡季，因為農曆年剛過，「旗津這次過年生意慘澹，加上3月又淡季，大家真的比較辛苦。」本來就預計生意回溫沒有那麼快，之前萬華也非常辛苦，至少要幾個月才能慢慢回升。

陳昱宏說，市府正在研擬旗津券發放方式，協會有建議市府擴大發放，像是結合周邊區域，旗鼓鹽、苓雅區等旅宿業者，住宿就送旗津券，鼓勵旅客多到旗津消費，「一兼二顧，可擴大振興目標。」

陳昱宏說，目前經發局有打算旗津券結合渡輪，只要搭渡輪就送旗津券，而且以刮刮樂形式兌換，人人有獎，增加趣味。高市經發局表示，目前有不少方案在討論，近期將會公布最終方案，主要能幫助到旗津的方案都不排除。

高雄旗津受疫情影響，至今遊客仍不如往常熱烈。記者林巧璉／攝影
高雄旗津受疫情影響，至今遊客仍不如往常熱烈。記者林巧璉／攝影

疫情 陳其邁 高雄市

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