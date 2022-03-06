南橫拚4月底有條件通車 交通部、公路總局昨視察

台20線南橫公路歷經12年修復，預計今年4月底有條件開放通車，施工人員持續努力中，交通部政務次長陳彥伯與公路總局長陳文瑞昨前往視察，提醒第三區養護工程處再加強全線安全設施，及通車後各項情景模擬。

南橫公路明霸克露橋斷橋處目前已開放民眾走臨時鋼便橋，臨時鋼便橋今年年初挺過日降雨量50毫米挑戰，但因民眾安全著想，如遇強降雨，三區處甲仙工務段將進行預警性封閉，而梅山口至天池段歷經疫情及明霸克露橋受損後也於去年12月再重新恢復有條件通車，目前只剩天池段至台東向陽段未開放。

陳彥伯與陳文瑞昨天親自走過南橫公路，實地了解目前施工狀況及聽取簡報，三工處表示，目前甲仙段轄內工程除了武雄橋持續施工，未來通車將以便道通行，其他路段工程幾乎已進入收尾階段，關山段因有1處明隧道持續進行工程中，其餘路段也還在整理，4月底有條件通車如無意外，機會非常樂觀。

陳彥伯等人現場也指示三工處把握最後的時間，加緊趕辦各關鍵工程，並巡檢、強化、提升全線交通安全設施，擬妥通車初期可能壅塞各項情境的模擬及應變處置。