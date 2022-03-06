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角逐屏縣長綠營初選立委鍾佳濱 宣傳車違停公車靠區

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
有網友昨天在臉書社團PO出立委鍾佳濱的宣傳車違規停放在公車專用區。圖／取自臉書社團「屏東人屏東事」
有網友昨天在臉書社團PO出立委鍾佳濱的宣傳車違規停放在公車專用區。圖／取自臉書社團「屏東人屏東事」

民進黨屏東縣長黨內初選競爭激烈，立委鍾佳濱、莊瑞雄與周春米，三人展開初選競選節奏。有網友昨在臉書爆料公社、屏東在地社團「屏東人屏東事」PO文並貼出鍾佳濱的宣傳車違規停放在公車停靠區，「原來屏東的公車長這樣？？」鍾佳濱立委服務處主任謝捷晃說，感謝民眾指正，對於造成的問題，向社會致歉。

網友昨天在臉書爆料公社與社團「屏東人屏東事」發文，PO出鍾佳濱宣傳車違規停放在公車停靠區，寫著「原來屏東的公車長這樣」，發文一出引來熱議。

鍾佳濱服務處主任謝捷晃說，感謝熱心民眾指正，對於服務處在工作上的疏漏、不慎所造成的問題，他代表團隊向社會致歉，也請同仁多加注意，各方面宣傳活動，不擾民、不違規為基本原則，感謝指正，「您的熱心，是團隊進步的力量。」

在公車停靠區違規停車、臨時停車，違反道路交通管理處罰條例第55條、第56條，可依法開罰600到1200元。

屏東縣 公車 鍾佳濱

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