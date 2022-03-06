參拜天后宮、嚐小吃 陳菊走訪旗津挺觀光

監察院長陳菊今天應邀前往旗津，參拜旗津天后宮、品嚐在地小吃，為旗津觀光加油打氣。陳菊說，旗津是最安全的地方，請大家多到旗津走走。

高雄旗津1月爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，商圈生意大受打擊，衛福部長陳時中228連假期間走訪旗津，力挺商家。陳菊今天上午也在立委賴瑞隆、市議員簡煥宗等人陪同下到旗津天后宮拜拜、吃小吃，以行動挺旗津。

陳菊說，旗津居民經過通力合作普篩，可說是最安全的地方，「請大家多到旗津走走」。她也祈求台灣疫情趨緩，旗津重振繁榮，「旗津是生態、觀光的好去處」。

陳菊並指，旗津天后宮是旗津地區重要的信仰中心，廟宇建築本身極具歷史意義，也是全台重要的文化資產，今天在修整工程完畢後重回參拜，別具意義。

簡煥宗表示，過去陳菊就任市長時，就相當關心旗津整體發展與古蹟的修復；近期因疫情影響，旗津觀光受打擊，期待未來旗津觀光配合市府的相關振興方案，可以吸引更多觀光客造訪旗津。