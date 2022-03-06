追求性別平等 賴峰偉宣示繼續重用女性主管
澎湖婦女團體等代表近200人，今天在慶祝婦女節「性別平等 女人我最行」活動中，共同排出Penghu Women's Day等字樣，縣長賴峰偉明確宣示，女性工作能力不輸男性，未來追求男女平等，在職場上繼續重用女性主管。
澎湖縣政府今天在馬公第三漁港國際廣場舉辦「性別平等 女人我最行」三八婦女節活動，縣內國際蘭馨交流等近10個婦女團體約200人參加，縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲等人與婦女代表共同發表「促進婦女權益、澎湖幸福美麗」、「性別平等、幸福升等」等10大宣言，展現縣府重視婦女權益。
賴峰偉在致詞時表示，最近俄烏戰爭中，女性烏克蘭國民忠勇愛國赴戰場，最為令人感佩，縣府對女性也格外尊重，在追求兩性平權下，縣府局處中，女性的工作能力不輸給男性，目前已有6、7位女性主管，佔了近1/3，未來還會繼續重用。
今天的婦女節活動中，縣長賴峰偉等與近200位女性代表以運動毛巾共同排出Penghu Women's Day等字樣，場面壯觀，以行動來爭取婦女權益，隨後並展開健康健走活動，共度一個不一樣的婦女節。
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