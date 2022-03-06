停電交通號誌停擺 議員促設不斷電 高市府：今年80處

303大停電高雄市交通號誌停擺，用路人上路膽顫心驚，只能自求多福。高雄市議員林于凱等人要求市府加速建置「交通號誌UPS不斷電系統」，交通局表示，去年有試行2處路口，今年預計布設80處，以市區幹道、交流道、輕軌路線周邊優先。

根據高雄市警察局統計，303大停電當天，高雄市區有324處重要路口紅綠燈停擺，停電12小時期間，投入823名警員、128名義交維持交通秩序，仍發生A2車禍69件、A3車禍74件，最慢復電路口是在仁武區本館路涵洞下方號誌，遲至晚間10點17分才恢復。

3月3日上午9點7分全台無預警大停電，高雄停電範圍大，有186萬戶無電可用，被視為重災區，各區陸續復電，遲至當晚9點33分才完全復電，停電時間超過12小時，除生活作息大受影響，交通號誌更是首當其衝。

高雄王姓女子說，停電當天出門彷彿進入一場大冒險遊戲，高雄市博愛路紅綠燈一段有運作一段停擺，讓人捏把冷汗，入夜後很多路段路燈不來電，沒有路燈加上交通號誌掛點，險象環生。

市議員林于凱說，台北市2019年在重要路口設置不斷電系統，桃園市2020年跟進，台中也在去年開始布設。林要求高雄市交通局加速推動，否則目前重要路口仰賴發電機供電維持運作不夠理想，電池技術日新月異，必須朝智慧交通方向邁進。

高雄市交通局長張淑娟說，高雄市重要路口遇停電緊急狀況時有發電機可應急，去年在大發交流道、鳳山交流道試行不斷電系統，這次303停電有發揮功效，撐了5個多小時。