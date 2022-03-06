亂賣滅蚊蟑蟻藥 高雄取締網路違規環境用藥廣告345件

高雄市環保局表示，有民眾國外旅遊或是透過網路電商購買外國生產的防蚊、滅蟻或滅蟑等商品，若是屬於未取得環保署核准進口的環境用藥商品，都屬於偽造環境用藥。環保局108年至110年共受理345件網路違規環境用藥廣告案件，依違反環境用藥管理法開罰了340萬元。

高雄市環保局土水科長黃家俊表示，網路消費已是趨勢，民眾如果未取得環保署核准輸入或製造許可證，在各大網路平台或自行架設的個人網頁公開廣告販售防蚊液、防蚊掛片或殺螞蟻蟑螂等環境用藥商品，最高可處30萬元罰緩。

黃家俊說，未經國家驗證許可的環境用藥，成分及濃度不明，除可能效果不佳、浪費錢外，也可能對環境及人體健康造成危害。不但購買的人受害，上網販售的民眾也會因違反環境用藥廣告的規定而受罰，如果在網路上販售，一經查獲將會被罰6萬至30萬元。

為確保民眾選購合法的環境用藥，防止來路不明的環境用藥危害消費者健康及造成環境影響，環保局不定期針對傳統市場、百貨量販店、夜市等販賣場所進行市售環境用藥標示查核，執行查驗偽造、禁用環境用藥，每年查核約1500件。

環保局提醒民眾在選購合格安全的環境用藥時，一定要注意產品是否有清楚標示環保署核准字號，例如：台灣製造的為「環署衛製字第○○○○號」；從國外合法進口的為「環署衛輸字第○○○○號」；或是天然物質防蟲產品的「環衛藥防蟲字第○○○○號」，才能買得安心，用得放心。