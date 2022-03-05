網美景點塔山輸油棧橋海域驚傳漏油 環保局明會勘
位於金城塔山電廠附近的塔山電廠輸油棧橋碼頭，退潮時筆直輸油棧橋下方是近期網路上爆紅的打卡熱點，但今天周邊海域卻發現大片油汙，金門縣議員董森堡晚間在臉書ＰＯ出疑似漏油的訊息，引起關注，據了解，台電目前已派員前往現場了解，初步回報跟他們無關，因晚上視線不佳，環保局則是明早將前往現場會勘。
董森堡今天傍晚在臉書上指出，友人在下午趁著假日前往水頭拍照，卻在水頭金龜尾海域附近海域聞到油臭味，經以空拍機拍照後，赫然發現金門塔山電廠重油碼頭疑似發生漏油狀況，附近並佈有攔油索。
董森堡一得知後，立即緊急通報金門縣環保局瞭解狀況，原本懷疑塔山電廠有地緣關係，疑似跟漏油有關，但塔山電廠供應組在晚間主動致電向他澄清，近兩日塔山電廠並無供油與輸油作業，人員於剛才進行輸油管檢查作業，油管呈現乾燥狀況，無油氣流動，跟他們無關。
由於天色已晚，海面的視線不佳，塔山電廠也表示，明天將與環保局到現場會勘，釐清是否有漏油，以及海面大片油污原因為何。
據了解，該處海域屬於礁岩區，許多水頭蚵民都會去撿拾螺貝類、也是一個磯釣的好釣場，此番遭到疑似油汙汙染，可能讓周邊的生態受到衝擊與影響，董森堡也提醒，今日風向轉北風潮流向南，油汙可能會持續外擴，小金門民眾明天可能要注意海域有無油汙汙染的情況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言