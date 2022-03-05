網美景點塔山輸油棧橋海域驚傳漏油 環保局明會勘

位於金城塔山電廠附近的塔山電廠輸油棧橋碼頭，退潮時筆直輸油棧橋下方是近期網路上爆紅的打卡熱點，但今天周邊海域卻發現大片油汙，金門縣議員董森堡晚間在臉書ＰＯ出疑似漏油的訊息，引起關注，據了解，台電目前已派員前往現場了解，初步回報跟他們無關，因晚上視線不佳，環保局則是明早將前往現場會勘。

董森堡今天傍晚在臉書上指出，友人在下午趁著假日前往水頭拍照，卻在水頭金龜尾海域附近海域聞到油臭味，經以空拍機拍照後，赫然發現金門塔山電廠重油碼頭疑似發生漏油狀況，附近並佈有攔油索。

董森堡一得知後，立即緊急通報金門縣環保局瞭解狀況，原本懷疑塔山電廠有地緣關係，疑似跟漏油有關，但塔山電廠供應組在晚間主動致電向他澄清，近兩日塔山電廠並無供油與輸油作業，人員於剛才進行輸油管檢查作業，油管呈現乾燥狀況，無油氣流動，跟他們無關。

由於天色已晚，海面的視線不佳，塔山電廠也表示，明天將與環保局到現場會勘，釐清是否有漏油，以及海面大片油污原因為何。