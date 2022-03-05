快訊

「決定出兵烏克蘭不容易」 普亭：對俄制裁形同宣戰

出手反制！ 俄航宣布：8日起停飛國際航班

阿公阿嬤也聽嘻哈搖滾 美濃客家小吵音樂節開唱

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市美濃區「客家小吵」音樂節今明登場，歌手、樂團結合客家、現代及古典，演出多元文化的音樂，民眾也沈浸在音樂中。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區「客家小吵」音樂節今明登場，歌手、樂團結合客家、現代及古典，演出多元文化的音樂，民眾也沈浸在音樂中。記者陳玫伶／攝影

客委會、高雄市政府、高雄市觀光局主辦美濃「客家小吵 華麗燈場」今明兩天登場，美濃子弟金曲歌手羅文裕表示，期望音樂節傳承客家文化，促進在地地域活化，讓年長者能開心享受好的音樂，讓大家認識客家。

客家小炒今天下午3點30分由嘻哈歌手Yappy、樂團黃子軒與山平快等歌手熱鬧開唱，現場大朋友小朋友無論聽不聽得懂客家話，都隨著音樂搖擺、拍節奏，文化部長李永得、客委會副主委鍾孔炤、立委邱議瑩等人出席，明天還有周蕙、羅文裕、許富凱等人接連嗨翻美濃文創中心。

鍾孔炤表示，美濃音樂節每年農曆過年時間舉辦，今年已是第6年，去年起正名為客家小吵，因美濃客家小炒非常知名，而音樂節的「吵」則代表音樂是多元性的，透過多元樂風帶給年輕人、長者不同感受，更將客家音樂與現代、古典結合，讓大家喜歡客家、認識客家。

客家歌手羅文裕為推廣客家文化，去年起主辦客家小吵，今年則轉由市府單位主辦，他說，今年原預計過年初二初三要與美濃蝶舞光節一起辦理，市集、燈會、音樂節一定吸引不少遊客，但後來因疫情延到今明兩天，羅文裕希望將客家文化透過不同族群的「吵鬧」，協助在地品牌，促進地域活化，期望未來能將庄頭搖滾推廣到全台各地，也可能到新竹、苗栗舉辦。

邱議瑩表示，這兩天也是許多美濃人回家掃墓的日子，許多旅外的美濃鄉親回鄉，感謝美濃子弟羅文裕、朱海君願意為家鄉付出，客家小吵音樂節未來將成為美濃每年過年的音樂節目，邀請遊子回家。

觀光局提醒，現場不易停車，規畫於在客家文物館有接駁車接送服務，每半小時發車前往活動會場，當日晚間6點半起也可搭乘接駁車返回客家文物館，民眾除聽演唱會，也可順遊美濃湖、走訪客家文物館、鍾理和紀念館，認識在地客家文化及歷史。

高雄美濃子弟歌手羅文裕（左）今回到故鄉開唱，望推廣客家文化。記者陳玫伶／攝影
高雄美濃子弟歌手羅文裕（左）今回到故鄉開唱，望推廣客家文化。記者陳玫伶／攝影
立委邱議瑩（左三）、文化部長李永得（左四）、金曲歌手羅文裕（右三）、客委會副主委鍾孔炤（右二）今出席客家小吵音樂節。記者陳玫伶／攝影
立委邱議瑩（左三）、文化部長李永得（左四）、金曲歌手羅文裕（右三）、客委會副主委鍾孔炤（右二）今出席客家小吵音樂節。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區「客家小吵」音樂節今明登場，歌手、樂團結合客家、現代及古典，演出多元文化的音樂，民眾也沈浸在音樂中。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區「客家小吵」音樂節今明登場，歌手、樂團結合客家、現代及古典，演出多元文化的音樂，民眾也沈浸在音樂中。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區「客家小吵」音樂節今明登場，歌手、樂團結合客家、現代及古典，演出多元文化的音樂，民眾也沈浸在音樂中。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區「客家小吵」音樂節今明登場，歌手、樂團結合客家、現代及古典，演出多元文化的音樂，民眾也沈浸在音樂中。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區「客家小吵」音樂節今明登場，歌手、樂團結合客家、現代及古典，演出多元文化的音樂，民眾也沈浸在音樂中。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區「客家小吵」音樂節今明登場，歌手、樂團結合客家、現代及古典，演出多元文化的音樂，民眾也沈浸在音樂中。記者陳玫伶／攝影

美濃 客家文化 文物

延伸閱讀

周治平親揭大咖港星錄音癖好 譚詠麟遭公認這點最糟

屏菸1936「屏東客家館」 邀請藝人温昇豪開箱

新亮點！台中客家故事館開館 百年日式建築展現客家美好文化

高雄美濃「幸福多元照護館」、「熟齡健身俱樂部」啟用

相關新聞

網美景點塔山輸油棧橋海域驚傳漏油 環保局明會勘

位於金城塔山電廠附近的塔山電廠輸油棧橋碼頭，退潮時筆直輸油棧橋下方是近期網路上爆紅的打卡熱點，但今天周邊海域卻發現大片油...

影／婦女節送孕媽咪貼心禮 屏東發6千元產檢小黃車券

38國際婦女節前夕，屏東縣政府今天在屏東市勝利星村限時對婦女發放100元抵用券、消費滿200元享受紓壓體驗；縣長潘孟安下...

時隔75年 「雄中自衛隊」重返校園口述228歷史

75年前的今天，台灣陷入228事件動盪之中，軍隊荷槍實彈步步逼近高雄一中（雄中前身），「雄中自衛隊」守護校園。高雄中學校...

高市府今公布興建岡山運動中心 看好區域未來發展潛力

高雄市府於今天宣布，岡山文化中心園區內要新建岡山國民運動中心，鄰近大鵬九村市地重畫區、捷運南崗山站，預計今年4月底完成細...

大岡山居民等了10年 高市府今公布興建岡山運動中心

高雄市政府今天公布興建「岡山運動中心」，該運動中心為市長陳其邁任內第二座新建的國民運動中心；此外，也是岡山自岡山體育館拆...

有鳥築巢驚喜 靜待鳥寶寶平安誕生 屏東燈節燈飾等5天再拆

228連假後落幕的屏東燈節燈飾陸續拆除，工作人員在萬年溪燈區6層樓高的「太空梭」裝置鋼架上，意外發現有斑鳩來築巢，為避免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。