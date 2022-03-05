阿公阿嬤也聽嘻哈搖滾 美濃客家小吵音樂節開唱

客委會、高雄市政府、高雄市觀光局主辦美濃「客家小吵 華麗燈場」今明兩天登場，美濃子弟金曲歌手羅文裕表示，期望音樂節傳承客家文化，促進在地地域活化，讓年長者能開心享受好的音樂，讓大家認識客家。

客家小炒今天下午3點30分由嘻哈歌手Yappy、樂團黃子軒與山平快等歌手熱鬧開唱，現場大朋友小朋友無論聽不聽得懂客家話，都隨著音樂搖擺、拍節奏，文化部長李永得、客委會副主委鍾孔炤、立委邱議瑩等人出席，明天還有周蕙、羅文裕、許富凱等人接連嗨翻美濃文創中心。

鍾孔炤表示，美濃音樂節每年農曆過年時間舉辦，今年已是第6年，去年起正名為客家小吵，因美濃客家小炒非常知名，而音樂節的「吵」則代表音樂是多元性的，透過多元樂風帶給年輕人、長者不同感受，更將客家音樂與現代、古典結合，讓大家喜歡客家、認識客家。

客家歌手羅文裕為推廣客家文化，去年起主辦客家小吵，今年則轉由市府單位主辦，他說，今年原預計過年初二初三要與美濃蝶舞光節一起辦理，市集、燈會、音樂節一定吸引不少遊客，但後來因疫情延到今明兩天，羅文裕希望將客家文化透過不同族群的「吵鬧」，協助在地品牌，促進地域活化，期望未來能將庄頭搖滾推廣到全台各地，也可能到新竹、苗栗舉辦。

邱議瑩表示，這兩天也是許多美濃人回家掃墓的日子，許多旅外的美濃鄉親回鄉，感謝美濃子弟羅文裕、朱海君願意為家鄉付出，客家小吵音樂節未來將成為美濃每年過年的音樂節目，邀請遊子回家。