影／婦女節送孕媽咪貼心禮 屏東發6千元產檢小黃車券

38國際婦女節前夕，屏東縣政府今天在屏東市勝利星村限時對婦女發放100元抵用券、消費滿200元享受紓壓體驗；縣長潘孟安下午到場分送玫瑰花，並宣布邀集縣內19家婦產科醫療院所及3家特約計程車隊，讓友善婦女懷孕環境再升級，設籍屏東縣的媽媽或設籍前新住民，綜所稅級距未達20%者，發價值6000元產檢交通補助「好孕車券」，3月8日婦女節實施。

潘孟安說，繼2019年推出身障孕婦產檢預約復康巴士和做月子期間的預約「月嫂」服務，屏東好孕車券主動協助孕婦，在領取孕婦健康手冊時同步申請、當場核發，維持屏東多一度的溫暖；好孕車券有各20張面額100元及200元的乘車券，總價值6000元，為提高使用便利性，單趟使用張數不限，但不找零；縣內赴外縣市產檢者，可至縣內3區家庭福利服務中心、竹田老人文康中心、九如全人照顧整合支援中心申請。

他說，產檢平均使用率在中央政府的努力下，已穩步提升至109年的96.1%；依縣衛生局統計，屏東縣7家婦產科醫院生產數占110年屏東縣新生兒出生數比達81.5%，可見孕婦多在地待產；根據過去文獻有關產檢研究發現，提升產前檢查的使用，是增進母親及新生兒健康的重要方法，屏東縣首創推動身障婦女婚育支持服務，在經驗分享中，特別提及懷孕產檢的交通服務的需求，這項需求成為今日推動孕婦產檢交通補助的基石。

吳姓孕婦分享經驗說，偶爾需要自己前往產檢時，騎機車都要非常小心，深怕發生意外，肚子一天天變大，路面的顛簸加重身體不適；另名身障孕婦說，每逢下雨出門困難，若遇到產檢日，只能選擇不出門，既要擔心幼兒發育狀況又無法順利出門產檢，實在很無助，縣府推出好孕載到家服務，既能減輕孕婦家庭交通負擔並節省時效，讓懷孕的過程備受社會守護，更透過服務創造孕婦與計程車駕駛雙重受益，共同創造友善生育環境。