聽新聞
test
0:00 / 0:00
時隔75年 「雄中自衛隊」重返校園口述228歷史
75年前的今天，台灣陷入228事件動盪之中，軍隊荷槍實彈步步逼近高雄一中（雄中前身），「雄中自衛隊」守護校園。高雄中學校園今日舉辦「英雄返校」自衛隊紀念活動，往事歷歷在目。94歲自治會長方振淵將這段過往深藏40年隻字不提，隊員何聰明至今難忘當年目睹校友在火車站遭擊斃畫面。眾人欣慰說，228不再是禁忌，近日烏克蘭壟罩戰火陰影，挺身捍衛家園的精神沒有時空距離。
1947年台灣爆發228事件，各地警民衝突激烈，雄中、雄工、雄女及雄商學生合組自衛隊，挺身保護校園及本省人、外省人，展現自主團結的勇敢精神。高市議員陳致中、高市工商發展投資策進會執行長蕭永達等人舉辦紀念活動，時任自治會長方振淵、自衛隊員何聰明，以及翁朝福、顏再添及顏再策家屬代表重返歷史現場，市府副秘書長張家興、教育局長謝文斌及立委許智傑等人在遺留彈孔牆面的紅樓前追思罹難者。
方振淵說，3月初挺身成立自衛隊保護校園，大家聚集在學校大禮堂，他的身體武的不行（體力比較差），所以推薦棒球隊李榮河當隊長、陳仁悲當副隊長，當年大家都是最後一批離開校園，大學畢業後因白色恐怖入獄，長達40年的時間不敢公開談論，希望自衛隊紀念活動幫助台灣更團結、社會更和諧。
何聰明回憶，即使時隔75年，當年在高雄火車站目擊憲兵開槍發射，一位學長倒地後沒人敢去救，流血過多死去，驚恐畫面歷歷在目，台灣人要記取歷史教訓，不能遺忘過去。
紀念尾聲，眾人起身面向高雄火車站向所有不幸犧牲的英靈致敬。陳致中說，時值烏俄戰爭爆發，雄中自衛隊象徵「愛與勇氣」、「族群融合團結」、「對抗不公不義」，國人要更加珍惜自由民主、和平公義的可貴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言