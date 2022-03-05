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傳承守護母語 澎湖文化局辦閩南語闖關寓教於樂

中央社 / 澎湖縣5日電

教育部111學年度起，將國家語言納入部定課程，澎湖文化局今天以帶動唱、聽故事等闖關方式，讓小朋友們學習澎湖腔調閩南語，期盼母語能在日常生活中源遠流長。

配合世界母語日，澎湖縣政府文化局今明兩天分別在縣圖書館、白沙和澎南等圖書館一連舉辦3場「命待？揪恁作伙來講咱的話」活動，透過閩南語說唱、引導式問答、詞彙認識以及聽閩南語故事等，讓小朋友們在說唱中來認識與學習母語。

文化局長洪棟霖表示，每年2月21日為世界母語日，教育部並自111學年度起，將國家語言納入課程，讓學童從小接觸並扎根學習，以保有澎湖腔調的閩南語。

洪棟霖表示，閩南語為早期澎湖居民的主要溝通語言，目前澎湖老一輩的居民，都還保留著一口純正的閩南語腔調，但隨著人口外移及新住民日漸增加，加上近年來澎湖的生活型態不再如以往封閉，澎湖原有的閩南語腔調已有逐漸向台灣靠攏的趨勢。

文化局辦理母語推廣活動，今年除有「命待？揪恁作伙來講咱的話」系列巡迴活動外，還陸續推出有褒歌讀書會、二崁褒歌實地走讀、輔導民眾閩南語檢定研習、閩南語兒童夏令營、說閩南語繪本故事等，期讓澎湖傳統純正的閩南語腔調得以延續，一代接一代保留下來。

閩南語 澎湖

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