快訊

黨主席人馬挫敗？ 國民黨常委選舉結果出爐...他衝最高票

54歲美魔女視后突PO病床照 「終於有力氣動」病情曝光

台積電設廠環評 高市打造生態綠廊科技園區

中央社 / 高雄5日電

台積電高雄設廠期程的「楠梓產業園區」環評初審會議，昨天要求提送補充說明後再行審查。高市府今天提出園區開發願景，強調兼顧環境與城市發展，建構「生態公園內的科技園區」。

攸關半導體大廠台積電高雄設廠期程，高雄市政府4日舉行「楠梓產業園區設置計畫環境影響說明書(初稿)」專案小組第一次初審會，會議決議「依委員、專家學者及相關機關團體意見補充、修正後於4月7日前提送本專案小組再行審查」。

會中專案小組委員針對楠梓產業園區健康風險評估合理性及正確性、空氣污染物抵換、減能減碳措施、廢水處理等議題予以審查，由開發單位在第二次初審會中補充加強說明。

另外，公民團體針對園區後續進駐廠商用水用電量、溫室氣體削減措施、楠梓地區淹水潛勢評估、園區廢棄物處理、土污整治、文資保留、設立生態廊道等議題提出意見。

環保局今天新聞稿回應，建構城市生態綠廊，一直是市長陳其邁施政努力目標，未來中油高雄煉油廠在高污染區整治完成，將兼顧環境與城市發展，以開放態度傾聽當地居民需求。同時檢視聯合國17項永續發展目標(SDGs)，提出建構生態公園內的科技園區願景。

中油高雄煉油廠高污染區整治完成，市府相關局處與公民團體、設廠廠商環保部門開會溝通，考量生態敏感性與開發適宜性，結合綠色能源、工業遺址文化資產及經濟等面向，並以生態公園內科技廠的概念，妥善規劃符合綠色永續生態科技園區。

環保局規劃願景，往北連結都會公園、後勁溪、右昌公園，往南連結半屏山國家風景區、蓮池潭、國家級洲仔濕地及柴山國家風景區，並透過綠手指(GreenFingers)延續到雙湖公園、澄清湖、愛河流域等市區，建構不間斷生態綠廊。

環保局表示，未來建廠過程及相關環境監測資訊都透明公開，園區內廠房綠建築與高密度植栽要求，在法定空地形塑一系列生態綠手指與鄰近社區串接共融共生，廠房落實用水用電零廢規劃，這些都會展現在園區開發，這樣的發展才是真正生態綠廊公園內的科技園區、智慧園區，帶來城市轉型與就業機會，增加政府稅收、創造多贏。

台積電

延伸閱讀

游錫堃盼打造國會新園區 未來總統至立法院就職

高市府今公布興建岡山運動中心 看好區域未來發展潛力

小小恐龍迷必去！彰化「百果山探索樂園」 感受超逼真侏儸紀世界

七半導體股目標價 高盛下修

相關新聞

大岡山居民等了10年 高市府今公布興建岡山運動中心

高雄市政府今天公布興建「岡山運動中心」，該運動中心為市長陳其邁任內第二座新建的國民運動中心；此外，也是岡山自岡山體育館拆...

高市府今公布興建岡山運動中心 看好區域未來發展潛力

高雄市府於今天宣布，岡山文化中心園區內要新建岡山國民運動中心，鄰近大鵬九村市地重畫區、捷運南崗山站，預計今年4月底完成細...

時隔75年 「雄中自衛隊」重返校園口述228歷史

75年前的今天，台灣陷入228事件動盪之中，軍隊荷槍實彈步步逼近高雄一中（雄中前身），「雄中自衛隊」守護校園。高雄中學校...

有鳥築巢驚喜 靜待鳥寶寶平安誕生 屏東燈節燈飾等5天再拆

228連假後落幕的屏東燈節燈飾陸續拆除，工作人員在萬年溪燈區6層樓高的「太空梭」裝置鋼架上，意外發現有斑鳩來築巢，為避免...

金門中小學生每人獲贈一顆鳳梨釋迦 開心直呼比臉還大

最近金門的國中小學生，每個人都獲得一顆超大的鳳梨釋迦，原來是台肥公司為支持農民、也關懷照顧偏遠地區的學童特別採購台東的鳳...

台灣鳳梨外銷首航列車今啟動 日本SEIYU超市賣屏東鳳梨

屏東是國產鳳梨最大產區，也是產季最早的產區，大陸去年3月暫停進口台灣鳳梨後，縣府協助開闢外銷新通路，連續3年進口屏東鳳梨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。