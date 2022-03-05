台積電設廠環評 高市打造生態綠廊科技園區

台積電高雄設廠期程的「楠梓產業園區」環評初審會議，昨天要求提送補充說明後再行審查。高市府今天提出園區開發願景，強調兼顧環境與城市發展，建構「生態公園內的科技園區」。

攸關半導體大廠台積電高雄設廠期程，高雄市政府4日舉行「楠梓產業園區設置計畫環境影響說明書(初稿)」專案小組第一次初審會，會議決議「依委員、專家學者及相關機關團體意見補充、修正後於4月7日前提送本專案小組再行審查」。

會中專案小組委員針對楠梓產業園區健康風險評估合理性及正確性、空氣污染物抵換、減能減碳措施、廢水處理等議題予以審查，由開發單位在第二次初審會中補充加強說明。

另外，公民團體針對園區後續進駐廠商用水用電量、溫室氣體削減措施、楠梓地區淹水潛勢評估、園區廢棄物處理、土污整治、文資保留、設立生態廊道等議題提出意見。

環保局今天新聞稿回應，建構城市生態綠廊，一直是市長陳其邁施政努力目標，未來中油高雄煉油廠在高污染區整治完成，將兼顧環境與城市發展，以開放態度傾聽當地居民需求。同時檢視聯合國17項永續發展目標(SDGs)，提出建構生態公園內的科技園區願景。

中油高雄煉油廠高污染區整治完成，市府相關局處與公民團體、設廠廠商環保部門開會溝通，考量生態敏感性與開發適宜性，結合綠色能源、工業遺址文化資產及經濟等面向，並以生態公園內科技廠的概念，妥善規劃符合綠色永續生態科技園區。

環保局規劃願景，往北連結都會公園、後勁溪、右昌公園，往南連結半屏山國家風景區、蓮池潭、國家級洲仔濕地及柴山國家風景區，並透過綠手指(GreenFingers)延續到雙湖公園、澄清湖、愛河流域等市區，建構不間斷生態綠廊。

環保局表示，未來建廠過程及相關環境監測資訊都透明公開，園區內廠房綠建築與高密度植栽要求，在法定空地形塑一系列生態綠手指與鄰近社區串接共融共生，廠房落實用水用電零廢規劃，這些都會展現在園區開發，這樣的發展才是真正生態綠廊公園內的科技園區、智慧園區，帶來城市轉型與就業機會，增加政府稅收、創造多贏。