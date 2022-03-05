屏東鳳梨獲3大認證 封櫃外銷日本SEIYU超市啟航

屏東鳳梨優良品質及豐美多汁，屏東縣政府與農民攜手打造國際標準的生產供應鏈，獲得國際3大認證，今天要將鳳梨外銷到日本SEIYU超市。

屏東縣政府今天舉辦「2022屏東鳳梨封櫃外銷日本SEIYU超市首航記者會」，屏東縣長潘孟安接受媒體聯訪指出，屏東鳳梨從生產到包裝都完全符合日本嚴選及國際認證的品質標準。

他指出，屏東鳳梨符合G.G.A.P.（GLOBALG.A.P）全球良好農業規範、SEDEX（Suppliers Ethical DataExchange）供應商道德資料交換認證報告，以及通過SCS供應鏈安全審核（Supply Chain Security）等3大國際認證。

潘孟安說，從果物種植品質控管到整體產銷供應鏈的管理，都已經具備國際水準，並做好朝向國際市場目標前進的準備。

潘孟安指出，屏東去年外銷日本的金鑽鳳梨高達6000公噸，今年銷量會更加突破外，還分別得到3大認證，更是台灣首座取得3個認證標章認證的城市，是在地農業非常大的里程碑。

屏東縣政府農業處表示，農民使用成本高的精油避免蟲害，不是直接噴灑農藥除蟲；採收果柄時必須讓切口平整，果柄水分收乾，以利後續的抑菌過程進行；在屏東當地農場就完成程序，出口到日本就可直接配送發貨到當地的320家SEIYU超市上架。