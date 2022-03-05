高市府今公布興建岡山運動中心 看好區域未來發展潛力

高雄市府於今天宣布，岡山文化中心園區內要新建岡山國民運動中心，鄰近大鵬九村市地重畫區、捷運南崗山站，預計今年4月底完成細部設計、7月動工、113年底完工。市府表示，願自籌經費投入興建，除考量大高雄各區域建設均衡外，更意識到岡山未來發展的潛力。

副市長史哲在臉書貼文指出，岡山運動中心位於岡山文化中心園區中，園區西側的大鵬九村重畫區正快速發展為新興的住宅聚落，去年底住宅土地標售，吸引六家建商搶標，得標價創岡山土地近年新高，顯示出看好在地發展。

史哲表示，岡山運動中心完工，除一旁文化中心及各類型場館外，周邊還有秀泰影城、商場、高醫分院等，可構成一個完整的現代化新興生活圈。

此外，岡山運動中心距離捷運南岡山站，步行時間不到10分鐘，不僅交通便利，也讓運動中心的服務範圍擴大至岡山、橋頭等地區。

市長陳其邁說，岡山區位在橋頭科學園區、路竹科學園區中間，現有87期重劃，是北高雄中心，人口成長速度加快，也因人口增加，運動設施的需求也勢必會大增，因此，加速岡山區翻新、並逐步調整生活設施。