大岡山居民等了10年 高市府今公布興建岡山運動中心
高雄市政府今天公布興建「岡山運動中心」，該運動中心為市長陳其邁任內第二座新建的國民運動中心；此外，也是岡山自岡山體育館拆除後，在地睽違10年終於盼到的室內公有運動空間。市府運動發展局指出，運動中心位於岡山文化中心園區內，將於今年7月動工，預計後年底完工。
高雄在縣市合併前，前岡山鎮現岡山區內，在地少數的公有室內運動場域，位在岡山公園內的岡山體育館與中山堂，由於建體年久失修，空間狹小，於2010年縣市合併，2012年隨公園整建一併拆除。
岡山劉姓市民說，自體育館拆除後，地方就缺乏公共的室內運動場域，只能在室內進行的羽球、游泳等運動，只能另尋他處，或租用私人的運動場域，不僅對居民造成不便，也影響地方運動風氣。
鄭姓市民說，當初因應公園整建將體育館拆除，就應該跟著整建或重建，但居民一等就是10年，期盼這座新運動場早日完工，讓在地人有適於運動的場地。
市府運發局指出，岡山運動中心總樓地板面積近5000平方公尺，室內設計包括溫水游泳池、綜合球場、兒童綜合教室以及韻律、瑜珈、健身等運動設施，室外則充分利用園區空間，優化既有溜冰場，並增設草地滑步車場、足球訓練場及攀岩場等戶外運動設施。
運發局表示，高雄現有且已在營運中的運動中心為鳳山運動中心，首座公布新建的國民運動中心為去年宣布的「楠仔坑運動中心」，第二座則為今天宣布的岡山運動中心，未來除現有場館改造環境優化外，市府還會陸續公布新建的運動中心計畫。
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