有鳥築巢驚喜 靜待鳥寶寶平安誕生 屏東燈節燈飾等5天再拆

228連假後落幕的屏東燈節燈飾陸續拆除，工作人員在萬年溪燈區6層樓高的「太空梭」裝置鋼架上，意外發現有斑鳩來築巢，為避免驚擾新生命，等待5天直到鳥寶寶平安誕生才予拆除；另鄰近「太空人」燈飾的建國實驗小學，是屏東發展天文教育重點學校，師生特別錄製影片拜託「縣長阿伯」讓太空人出完任務後「飛」到建國國小，潘孟安同意讓太空人站在建國國小大門口，陪伴獵戶座天文台成為新地標。

潘孟安說，屏東從舉辦2019台灣燈會落幕後，對屏東燈節活動細節非常注意，建立一套大型活動凖則，包括身障朋友的參觀動線、場地及廁所隨時保持乾淨，連民眾休息座椅的高度都注意到，也是這些細節讓屏東舉辦的活動令人念念不忘，沒想到廠商、學校也主動注意，延續屏東燈節的溫度。

屏東燈節今年擴大為萬年溪、縣民公園、勝利星村三個燈區，從結合地景、主題規劃、燈飾裝置、水舞展演、山海屏行戲劇表演到活動海報設計受到好評。屏東燈節燈飾近日陸續拆除，廠商工作人員意外在萬年溪燈區6樓高的「太空梭」鋼架上發現斑鳩鳥巢，巢內有2顆鳥蛋，工作人員不動聲色讓鳥媽媽安心孵蛋，觀察5天鳥寶寶誕生後才予拆除，還把原來的鳥巢移到附近樹上，讓鳥兒能繼續安居。