金門中小學生每人獲贈一顆鳳梨釋迦 開心直呼比臉還大

最近金門的國中小學生，每個人都獲得一顆超大的鳳梨釋迦，原來是台肥公司為支持農民、也關懷照顧偏遠地區的學童特別採購台東的鳳梨釋迦，新鮮直送到金門，數量共8千多顆，不少小朋友拿到後都超開心的，特別舉在頭上拍照，也有的說，原來釋迦跟鳳梨釋迦是不一樣的。

金門的小朋友最近都陸續拿到一顆鳳梨釋迦，不少家長都很疑惑，為何會忽然「加菜」，後來問過學校才知道是台肥送愛心到金門，因為這批採購的鳳梨釋迦品質超優，很多都是超大SIZE，比小朋友的臉還大，小朋友拿到還會相互比一下，說「比我的臉還大」，模樣相當可愛。