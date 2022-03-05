台灣鳳梨外銷首航列車今啟動 日本SEIYU超市賣屏東鳳梨

屏東是國產鳳梨最大產區，也是產季最早的產區，大陸去年3月暫停進口台灣鳳梨後，縣府協助開闢外銷新通路，連續3年進口屏東鳳梨至日本320家門市的日本SEIYU超市，今年再與屏東農業國際運銷公司合作進口，高樹鄉屏東農業生產合作社首批銷日今天封櫃14噸；縣長潘孟安說，屏東外銷鳳梨已取得全球良好農業規範、供應商道德資料交換認證報告和供應鏈安全審核3項國際認證，去年銷日6000噸，今年外銷量可望較去年翻倍成長。

潘孟安說，縣府近年積極多元布局不同通路，並拓展海外行銷市場，在今年開春初始就傳來捷報，對於屏東鳳梨支持不遺餘力的日本SEIYU超市，自2020年起已經連續三年直接進口屏東鳳梨至日本全境的320家門市，今年春季更還將舉辦「台灣屏東鳳梨節」主題月活動，讓日本消費者能直接品嘗台灣鳳梨的美好滋味。

「3月鳳梨盛產期的首航列車，從屏東開始！」潘孟安說，屏東去年外銷日金鑽鳳梨高達6000噸，不只今年銷量會突破外，還分別得到3大驗證，更是台灣首座取得3個認證標章的城市，是在地農業非常大的里程碑；屏東縣鳳梨直進到日本的SEIYU超市通路上架，不是進入日本各地的中央批發市場再行分銷，是因已從生產到包裝都完全符合日本嚴選及國際認證的品質標準。

縣農業處長鄭永裕說，縣府與台灣屏東農業國際運銷公司輔導在地鳳梨產業，符合G.G.A.P.（GLOBALG.A.P）全球良好農業規範、取得SEDEX（Suppliers Ethical Data Exchange）供應商道德資料交換認證報告，以及通過SCS供應鏈安全審核（Supply Chain Security），從果物種植品質控管到整體產銷供應鏈的管理都已經具備國際水準，並作好朝向國際市場目標前進的準備。