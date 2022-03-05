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解決三國通道平面道路淹水難題 高雄草衙滯洪池9月完工
高雄市前鎮區三國通道是前鎮及小港地區重要的交通幹道，中平路與草衙二路一帶排水不良，路面積淹水易影響車輛通行。市府水利局今日指出，內政部營建署補助5500萬元在台糖停車場興建多功能型地下滯洪池，草衙滯洪池預計今年9月底前完工啟用。
三國通道起於中山高速公路（國道一號），跨越前鎮運河通往高雄國際機場、港口等地，平日大貨車通行頻繁。由於近年來受到極端氣候影響，強降雨事件頻頻發生，常造成中平路與草衙二路一帶排水渲洩不及，嚴重時可能水淹及膝影響車輛通行，但受地勢及地形限制，易淹水路段的地面逕流只能靠抽水站抽排水。
為改善該路段排水系統，水利局與台糖協商在大型車輛停車場規畫多功能型地下滯洪池。水利局指出，內政部營建署全額補助經費5500萬，相關工程已經動工，土地使用面積2000平方公尺、整體蓄洪體積8000立方公尺，若遇豪雨洪峰可蓄儲停車場地表雨水，同時引入三國通道轉彎處排水，可望改善三國通道積水問題。
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