解決三國通道平面道路淹水難題 高雄草衙滯洪池9月完工

高雄市前鎮區三國通道是前鎮及小港地區重要的交通幹道，中平路與草衙二路一帶排水不良，路面積淹水易影響車輛通行。市府水利局今日指出，內政部營建署補助5500萬元在台糖停車場興建多功能型地下滯洪池，草衙滯洪池預計今年9月底前完工啟用。

三國通道起於中山高速公路（國道一號），跨越前鎮運河通往高雄國際機場、港口等地，平日大貨車通行頻繁。由於近年來受到極端氣候影響，強降雨事件頻頻發生，常造成中平路與草衙二路一帶排水渲洩不及，嚴重時可能水淹及膝影響車輛通行，但受地勢及地形限制，易淹水路段的地面逕流只能靠抽水站抽排水。