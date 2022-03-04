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金門中正國小周邊交通上下學常打結 楊鎮浯會勘助改善

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
中正國小校門口至朱子祠路段因路幅不寬，每逢上下學時間大量家長接送車輛與機車進入，人車爭道，相當危險。記者蔡家蓁／攝影
中正國小校門口至朱子祠路段因路幅不寬，每逢上下學時間大量家長接送車輛與機車進入，人車爭道，相當危險。記者蔡家蓁／攝影

中正國小目前有近1200名學生，是金門最大的國小，但校門口至朱子祠路段因路幅不寬，每逢上下學時間大量家長接送車輛進入，造成該路段交通塞車打結，影響學童安全。金門縣長楊鎮浯今天到場現勘，確認改善方案，盼透過安全通學步道的建置，提供學童便捷且安全的學習環境。

每逢上放學時，中正國小校門前總是排滿接送孩子的家長機車與汽車，加上校園圍牆旁因有劃設停車格，車道更為狹窄，中興路又屬管制車輛進入路段，於是會車、倒車的，臨停的車輛擠成一團，險象環生；讓家長、警衛與導護老師總是相當憂心。

楊鎮浯縣長今天下午召集教育處、觀光處、工務處、縣警局及交通隊等單位，到場現勘，傾聽校方、家長會與里長的聲音，尋求在里民停車、學生通學安全間取得平衡。

經與會人員現勘後，楊鎮浯立即責成相關單位朝此方向推動，包括：1.中正國小校門口至朱子祠沿圍牆設置人行道，並延伸至朱子祠前；此段人行道的設置，結合西段原有人行道延伸至民權路2.配合人行道之設置，原有11格停車格調整方向並減量，減少之停車格數調整至民權路段。3.請警方在上放學時段到場協助交管，架設告示牌公告珠浦北路臨民權路口段上下學期間汽車只出不進。4.中正國小校門口至民權路口段，架設風雨走廊，提供學生安全進出校門口之廊道。

楊鎮浯表示，不同的對象一定會有不同的需求，任何決策應該要從社會整體福祉與環境教育角度出發，提出「通學路」絕對不僅止於保護學生安全，而是有更長遠、重要的正面價值，希望中正國小安全通學道的完善，可以緩解父母接送子女的壓力，父母不再需要違規臨時停車等待子女上下車，鄰近長輩也多一處平坦安全的人行道可散步運動，提供參訪古蹟及後浦老街區的旅人們一個友善的參訪環境。

他也提及，後續中正國小停車場興建，可解決孩童通學安全、城區停車等不同問題；未來將持續延伸學生友善通學廊道，期待透過安全通學廊道的建置，營造友善的上放學環境。

配合新人行道之設置，原有的中正國小圍牆外11格停車格，將調整方向並減量，減少之停車格數調整至民權路段。記者蔡家蓁／攝影
配合新人行道之設置，原有的中正國小圍牆外11格停車格，將調整方向並減量，減少之停車格數調整至民權路段。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今率隊現勘，並確認改善方案，盼透過安全通學步道的建置，提供學童便捷且安全的學習環境。 記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今率隊現勘，並確認改善方案，盼透過安全通學步道的建置，提供學童便捷且安全的學習環境。 記者蔡家蓁／攝影

人行道 楊鎮浯 金門

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