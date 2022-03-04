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看「時代革命」 陳其邁：民主自由是集體選擇

中央社 / 高雄4日電

高市教育局舉辦2場「人權民主思辨之旅－時代革命電影觀賞會」，邀請學生觀影。高雄市長陳其邁說，民主自由是人民集體的選擇，鼓勵學子勇於做選擇，跟爭取自由民主的人站在一起。

高雄市政府教育局在今、明2天舉辦2場「人權民主思辨之旅－時代革命電影觀賞會」，邀請高雄市高中職、大學生參與，鼓勵學子關注、參與人權民主議題。高市府表示，報名相當踴躍、剛開放就額滿。

今天首場觀賞會上，高雄市長陳其邁致詞表示，所有香港朋友都是這部電影的主角，是他們在創造歷史，這個歷史也還在繼續發展，非常敬佩香港朋友在前陣子的時代革命裡，非常勇敢，且香港在推動民主的進程裡，有很多台灣人可以學習的地方。

他也說，回顧台灣發展自由民主的歷程，民主自由從來都不是從天上掉下來的，沒有這麼好康的事情，而是人民集體的選擇，「不是時代選中了我們，而是我們選擇改變時代。」鼓勵學子們能勇於做選擇，跟香港人民、跟在戰火下的烏克蘭人民、跟所有爭取自由民主的人站在一起，不分國界一起來努力。

高雄市政府資料表示，「時代革命」是獲第58屆金馬獎最佳紀錄片獎的香港紀錄影片，以2019年香港反送中運動為主題，透過示威運動中7組不同示威者的視角，包括被暴力對待的記者與社工、守護孩子的老農與「家長車」車手、堅守封鎖線外的救護員、丟汽油彈的大學生，及留下遺書的中學生等，刻劃香港人民守護自身自由民主的進程。

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