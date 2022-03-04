快訊

巴基斯坦西北部清真寺遭炸彈攻擊 至少30死、數十人傷

奮勇抗俄成眼中釘 英媒曝烏克蘭總統「靠這點」躲3次暗殺

高雄輕軌C20~C24段進度超前 預計年底完工

中央社 / 高雄4日電

高雄輕軌C20~C24工程，軌道工程正式跨入美術館路段，往博愛路與大順路口前進，預計年底通車。副市長林欽榮今天赴美術館路與馬卡道路口段視察，聽取工程進度簡報。

依高雄市政府捷運工程局公布最新資訊，目前軌道工程正式跨入美術館路段，往博愛路與大順路口前進。春節後於馬卡道路轉彎進美術館路口封閉施工，將如期在3月24日完成鋪軌並開放車輛通行。

美術館路上的中華藝校前方天橋，預計3月下旬開工，本年度內完工，提供師生安全便利來往南北校區。

捷運局今天新聞稿指出，美術館路段及大順路段各工區進度近50%，且每週都能微幅超出週目標約0.5%；大順路段下水道箱涵將於5月底完成重建，以銜接軌道主體工程。

捷運局也感謝市府水利局、台電公司協助，並與統包團隊增加工班趕工，使輕軌美術館路段與大順路段皆超前預定進度，其中今年底的通車路段工進順利，施作中的軌道及車站主體工程預計8月底可完成。

上午視察抽檢過程中恰好進行鋼軌鋁熱銲接工序，由於鋼軌銲接需要高達2500度C以上高溫進行熔接，面對高溫高風險的工作環境，林欽榮要求捷運局及施工團隊徹底落實工安及職安規定、注意安全防護措施。

美術館 捷運 高雄輕軌

延伸閱讀

進度超前！馬卡道轉彎進美術館路口 3/24完成輕軌鋪軌

路平工程再進化 高雄運用透地雷達檢測潛在孔洞

不當「天坑之城」 高市要用透地雷檢測250公里市區道路

駕駛未停讓行人罰6千 高市推路口減速禮讓新文化

相關新聞

進度超前！馬卡道轉彎進美術館路口 3/24完成輕軌鋪軌

高雄市輕軌、捷運等各項軌道工程正火如荼推進，高雄市副市長林欽榮今視察輕軌工程進度，抽檢輕軌路線行經馬卡道路與美術館路的轉...

解決淹水！國道1號高雄仁武段配合後勁溪拓寬改建橋梁

豪雨期間，高雄後勁溪上游洪水溢堤，常導致仁武區八德東路一帶淹水，市府水利局推動後勁溪瓶頸段改善計畫，近日配合高速公路局啟...

獨居父倒臥床邊無助 台北兒遠端驚見深夜向警求助

現住台北的吳姓男子今天凌晨3時，透過網路監視鏡頭，發現獨居在台南的7旬父親無助跌坐在床邊，遠在北部的兒子深夜聯繫不上夜間...

高市高階警官異動 刑事長才真除公關主任

高雄市警局今天下午發布3名高層人事調整命令，懸缺月餘的公關室主任，由具有相當刑事資歷的公關室專員陳柏彰真除；曾獲模範警察...

恩主公陳淵聖誕 金門縣長楊鎮浯獻上不一樣的賀禮

農曆二月二日是「土地公生」，民間俗稱的「龍抬頭」，同時也是唐代開浯「恩主公」陳淵聖誕之日，金門縣長楊鎮浯今天率縣府主管前...

新住民單親媽職訓學美髮功夫 喪夫後撐起一個家

「有能力不怕賺不到錢！」嫁到高雄17年越南籍新住民阮氏燕育有3名子女，今年初丈夫罹癌病逝，她獨力撐起生計，透過職訓習得美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。