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303大停電 屏東泰國蝦、觀賞魚養殖有零星災情

中央社 / 屏東縣4日電

昨天全台大範圍多點停電時，屏東縣部分鄉鎮2度停電超過7小時。屏東縣政府農業處今天指出，縣內養殖業者都自備發電機，目前有接獲泰國蝦、觀賞魚的零星災情。

屏東縣政府農業處長鄭永裕告訴中央社記者，303大停電，目前屏北泰國蝦等養殖及新園鄉的觀賞魚有零星災情，相關損失仍在統計中，將協助業者向經濟部及農委會反映；畜禽、農業尚未接獲因停電而造成的損失。

屏東縣養殖漁業發展協會理事長李金生接受中央社記者訪問時表示，養殖漁業本應自備油料及發電機，以備不時之需，還好這是停電時間發生在上午，有光合作用維持池中的溶氧度，養殖戶也有足夠時間應變，若是發生在半夜，魚隻就可能在缺氧1至2個小時後死亡。

陳姓養殖業者說，昨天一發現停電，立即準備發電機打水，但到了加油站才發現因停電無法加油，所幸鄰居提供油料支援，才得以應付入夜後的停電。

屏東縣政府 停電 泰國

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