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解決淹水！國道1號高雄仁武段配合後勁溪拓寬改建橋梁
豪雨期間，高雄後勁溪上游洪水溢堤，常導致仁武區八德東路一帶淹水，市府水利局推動後勁溪瓶頸段改善計畫，近日配合高速公路局啟動國道1號橋拓寬工程。水利局指出，國道1號楠梓到鼎金交流道南下車道設置交通圍籬，目前正進行中央分隔島施工作業，下月起展開第一階段橋梁改建施工，整體工程預計在2024年12月底前完工。
後勁溪流經仁武、楠梓後入海，2018年、2019年豪雨來襲，上游水報暴漲導致洪水溢堤，仁武八德東路及澄觀路地等多處淹水。相關單位會勘發現，國道1號橋跨越後勁溪，下方護岸渠道寬度會窄影響排洪。
水利局指出，市府與高速公路局南區養護工程分局合作研擬解決方案，計畫將國道1號橋橫跨後勁溪的橋梁長度從36公尺增為63公尺，橋下方護岸寬度從28公尺拓寬至40公尺，施工範圍為國道南下358k+400至359k+300處路段。
水利局說，國道1號橋拓寬工程總經費6.5億元，分五個階段改道及施工。水利局指出，國1主線南下車道中央分隔帶施工作業中，預計3月下旬國1主線北上車道進行交通維持布設作業，進行第一階段橋梁改建施工，整體工程2024年12月底前完工。
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