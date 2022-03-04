恩主公陳淵聖誕 金門縣長楊鎮浯獻上不一樣的賀禮

農曆二月二日是「土地公生」，民間俗稱的「龍抬頭」，同時也是唐代開浯「恩主公」陳淵聖誕之日，金門縣長楊鎮浯今天率縣府主管前往上香致敬，並帶來一份不一樣的禮物，就是轉發牧馬侯祠坐落土地金城鎮莒光樓段1004地號土地權狀予庵前牧馬侯祠管理委員會，讓開浯恩主聖誕慶典更具意義。

唐朝先民陳淵率同12姓氏在現今庵前豐蓮山麓一帶，開始駐紮牧馬，他們不畏艱辛、共同合作，將金門從蠻荒之地開墾成為一處海角樂園、人間樂土，後人為緬懷其恩澤，於牧馬駐紮之處，築庵塑像奉為金門的守護神，尊稱為牧馬侯，島民亦尊稱為「開浯恩主公」。

牧馬侯祠坐落之土地，在民國43年測繪位置時，因當時人力及技術較不足，發生地籍圖與現地不符，土地與傅氏祖墳用地有部分重疉情形；近兩年來經牧馬侯祠管理委員會及諸多鄉親多方奔波，終在去年由縣府協助釐正地籍，並由地政局重新施測現況，參酌現場地上物之完整性，更正編為莒光樓段1004地號未登記土地。

在去年的11月初，牧馬侯祠管委會主委陳昭柏、副主委林有禮、總幹事陳永祺、鄉老林炳泉、陳金泉及委員江海瑞等人向地政局申請該筆土地所有權第一次登記，因牧馬侯祠為古蹟建築，土地取得過程，又涉及相關法令之檢討及認定問題。後來縣府邀集文化局、國產署金馬辧事處、地政局及法律、地政專家等開會研商，依相關法令規定檢討後，由於從文獻中可得知該地上物係由民間鳩資修建、不是國有。土地具足時效取得條件，沒有爭議。

據了解，當中最重要的還包括申請權利主體是牧馬侯祠，與古蹟主體相同，在文化資產保存的立場，管用合一，將讓古蹟保存更加完善。最終一致同意在公告沒有異議後，同意核發土地權狀。