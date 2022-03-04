進度超前！馬卡道轉彎進美術館路口 3/24完成輕軌鋪軌

高雄市輕軌、捷運等各項軌道工程正火如荼推進，高雄市副市長林欽榮今視察輕軌工程進度，抽檢輕軌路線行經馬卡道路與美術館路的轉彎段施工情形，林欽榮說，該處轉彎半徑從30公尺調整為50公尺，目的是降低鋼輪與鋼軌摩擦噪音，維護周邊社區安寧。

高雄環狀輕軌建設在大順路、美術館路段工程被視為工程的深水區，挑戰較大，去年6月啟動後，迄今已進行9個月，今年底目標是通車至博愛路與大順路口的C24站，輕軌團隊積極趕進度，與時間賽跑、每周回報各工區進度。林欽榮表示，輕軌工程進度持續超前，各工區平均進度已達50%，馬卡道轉彎進美術館路口預定3月24日完成鋪軌工程。

林欽榮也說，為達成今年度輕軌通車目標，農曆年前輕軌團隊已開始著手馬卡道路轉彎段準備工作及交通維持措施，從目前營運端末站C20尾軌接續延伸鋪軌及焊軌，最新進度是軌道工程正式跨入美術館路段，往博愛路與大順路口前進。中華藝校前方的天橋工程預計本月下旬即將開工，拚今年內完工，林欽榮還說，該處會是鐵道迷捕捉輕軌身影的最佳取景點之一。