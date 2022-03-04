新住民單親媽職訓學美髮功夫 喪夫後撐起一個家

「有能力不怕賺不到錢！」嫁到高雄17年越南籍新住民阮氏燕育有3名子女，今年初丈夫罹癌病逝，她獨力撐起生計，透過職訓習得美髮技能，目前持續在美髮院精進專業能力，下一步目標是開店，她今天以學姐身分，參加勞工局「產學合作職前訓練」開訓，分享飄洋過海卻不畏挑戰的人生路，感動許多學員。

阮氏燕28歲從越南嫁到高雄小港區大林蒲地區，丈夫經營水電材料行，婚後3個女兒接連報到，她在家相夫教子，也幫忙水電行生意。去年丈夫身體走下坡，考量孩子還小，經濟壓力仍重，朋友鼓勵參加職訓學一技之長，她遂報名訓就中心開辦的「美髮設計師養成班」，從零開始，展開為期4個月、684小時課程，因符合特定對象身分，職訓4個月期間，每月有近1萬5千元生活津貼。

阮氏燕對美髮領域有高度興趣，過去沒有任何基礎，加上中文識字能力有限，起初有點吃力，她不怕困難，付出加倍心力學習，展現不服輸韌性，老師王琴惠也被感動，稱讚阮氏燕有一股為母則強的拚勁，相當有潛力，學成後順利考取美髮丙級證照。

今年1月阮氏燕的丈夫過世，她獨力扶養從高中到國小不等的3個女兒，體認到自己不能倒下，阮氏燕白天到林園區一家美髮院工作學實務經驗，下午顧丈夫留下的水電材料行也照料家務，蠟燭多頭燒。

挑起一家重擔，阮氏燕不以為苦，她說，還好有參加職訓，面對家庭變故才不會慌了手腳或頓失方向，她懷抱感恩的心，感謝職訓過程及職場上拉她一把的貴人。

高雄市勞工局副局長陳石圍很肯定阮氏燕的精神，他說，政府開辦職訓美意，就是培育想就業者擁有馬上派得上用場的能力，就怕學了技能不就業。陳石圍也嘗試讓阮氏燕幫他修剪頭髮，對她俐落剪髮功夫相當滿意，還說「等妳開店，我們揪團相挺！」

勞工局111年第一梯次「產訓合作職前訓練班」今開訓，自辦7大職類、142個名額，包含工業配線、汽機車修護、水電裝修、美髮設計師養成、輕食餐飲實務、食品烘焙、料理職人養成等班別，透過就服站掌握工作職缺，因應市場需求開班。

勞工局長周登春說，水電裝修班招訓名額從20人增加至30名名額，就是回應產業缺工困境，透過扎實課程訓練，輔導考取證照，培育更多實務人才，解決基層缺工困局。