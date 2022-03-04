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提高警覺！屏東內埔又現狂犬病陽性鼬獾咬傷人
屏東縣內埔鄉水門村今年2月下旬，兩人在自宅遭鼬獾攻擊咬傷小腿，這隻鼬獾在2月25日檢測為狂犬病陽性，這也是內埔鄉近年來發現第二起野生動物狂犬病陽性案例，屏東縣動物防疫所提醒民眾提高警覺。
屏縣動防所指出，將在3月14日上午10點至12點在內埔水門活動中心，及同日下午2點至4點於內埔隘寮活動中心辦理加強犬貓狂犬病疫苗注射活動，請民眾攜帶3月齡以上犬貓及飼主身分證踴躍參加，以保障自己及毛小孩的健康。
歡迎民眾自行至動物防疫所特約動物醫院施打狂犬病疫苗，收費只要100元，相關資訊請洽08-7224109分機21、25或26，或上屏東縣動物防疫所官網查詢。
動防所指出，台灣狂犬病疫情侷限於鼬獾、白鼻心等野生動物，但仍不可輕忽，請民眾遵守「二不一要」原則共同防範狂犬病─不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年帶犬貓及人工飼養的食肉目動物注射狂犬病疫苗，確保家中毛小孩及自身安全。
屏東縣動物防疫所呼籲，若未每年替家中飼養的犬貓或食肉目動物完成狂犬病疫苗注射，將依「動物傳染病防治條例」處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。
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