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吃飯自行打光、店家點蠟燭營業 303大停電高雄夜間奇景

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄瑞豐夜市攤販自行用照明設備將攤位照亮，逛夜市的民眾，也自行用手機打燈逛街用餐。記者劉學聖／攝影
高雄瑞豐夜市攤販自行用照明設備將攤位照亮，逛夜市的民眾，也自行用手機打燈逛街用餐。記者劉學聖／攝影

303全台大停電，入夜後高雄仍有部分地區未復電，市民摸黑煮晚餐，商家自備蠟燭克難營業，瑞豐夜市攤商與民眾自行用手機打光用餐；因停電停擺的路燈與交通號誌在漆黑的路上，只靠車燈照亮路面，直到晚上9時許全區復電，街區才恢復光明。

稍早左營區高雄巨蛋商圈周邊店家，自行準備蠟燭克難營業，小吃店成另類燭光晚餐；高雄停電區域也有不少住戶，傍晚在家中摸黑煮飯；新庄仔路上也有多處路燈與交通號誌停擺，道路上僅有行經汽機車車燈照亮路面。

晚間瑞豐夜市內攤商自行用照明設備將攤位照亮，逛夜市的民眾，也自行用手機打燈逛街用餐，成為夜市另類景象。

岡山區則有部分區域停電，尚未復電的店家早早關門暫停營業，岡山路上也有部分路口號誌停擺，呈現僅一路之隔，一邊有電，另一邊沒電的奇特現象。

台電高雄區處指出，截至今天晚上9時20分，目前停電區域包括，前鎮區、楠梓區、橋頭區、路竹區、岡山區、大社區、仁武區、燕巢區、湖內區、阿蓮區、田寮區、永安區，已有100萬1021戶復電，7萬9261戶未復電；大約在9時30分許，才全數復電。

高雄停電區域有不少住戶，傍晚在家中摸黑煮飯。圖／讀者提供
高雄停電區域有不少住戶，傍晚在家中摸黑煮飯。圖／讀者提供
高雄瑞豐夜市攤販自行用照明設備將攤位照亮，逛夜市的民眾，也自行用手機打燈逛街用餐。記者劉學聖／攝影
高雄瑞豐夜市攤販自行用照明設備將攤位照亮，逛夜市的民眾，也自行用手機打燈逛街用餐。記者劉學聖／攝影
左營區高雄巨蛋商圈周邊店家，自行準備蠟燭克難營業，小吃店成另類燭光晚餐。記者劉學聖／攝影
左營區高雄巨蛋商圈周邊店家，自行準備蠟燭克難營業，小吃店成另類燭光晚餐。記者劉學聖／攝影
岡山區尚未復電的店家早早關門暫停營業。記者陳弘逸／攝影
岡山區尚未復電的店家早早關門暫停營業。記者陳弘逸／攝影
岡山區尚未復電的店家早早關門暫停營業。記者陳弘逸／攝影
岡山區尚未復電的店家早早關門暫停營業。記者陳弘逸／攝影
高雄停電區域有不少住戶，傍晚在家中摸黑煮飯。圖／讀者提供
高雄停電區域有不少住戶，傍晚在家中摸黑煮飯。圖／讀者提供
高雄瑞豐夜市攤販自行用照明設備將攤位照亮，逛夜市的民眾，也自行用手機打燈逛街用餐。記者劉學聖／攝影
高雄瑞豐夜市攤販自行用照明設備將攤位照亮，逛夜市的民眾，也自行用手機打燈逛街用餐。記者劉學聖／攝影
岡山區尚未復電的店家早早關門暫停營業。記者陳弘逸／攝影
岡山區尚未復電的店家早早關門暫停營業。記者陳弘逸／攝影
高雄停電區域有不少住戶，傍晚在家中摸黑煮飯。圖／讀者提供
高雄停電區域有不少住戶，傍晚在家中摸黑煮飯。圖／讀者提供

瑞豐夜市 停電 岡山 台電

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