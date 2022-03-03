吃飯自行打光、店家點蠟燭營業 303大停電高雄夜間奇景

303全台大停電，入夜後高雄仍有部分地區未復電，市民摸黑煮晚餐，商家自備蠟燭克難營業，瑞豐夜市攤商與民眾自行用手機打光用餐；因停電停擺的路燈與交通號誌在漆黑的路上，只靠車燈照亮路面，直到晚上9時許全區復電，街區才恢復光明。

稍早左營區高雄巨蛋商圈周邊店家，自行準備蠟燭克難營業，小吃店成另類燭光晚餐；高雄停電區域也有不少住戶，傍晚在家中摸黑煮飯；新庄仔路上也有多處路燈與交通號誌停擺，道路上僅有行經汽機車車燈照亮路面。

晚間瑞豐夜市內攤商自行用照明設備將攤位照亮，逛夜市的民眾，也自行用手機打燈逛街用餐，成為夜市另類景象。

岡山區則有部分區域停電，尚未復電的店家早早關門暫停營業，岡山路上也有部分路口號誌停擺，呈現僅一路之隔，一邊有電，另一邊沒電的奇特現象。