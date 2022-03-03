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高雄民眾摸黑參觀郵博館 健身房安全起見暫停入場

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
郵政博物館高雄館今天也遇到停電，有民眾期望導覽人員繼續解說，導覽人員以手機手電筒照亮展品，一一介紹。圖／郵博館高雄館提供
郵政博物館高雄館今天也遇到停電，有民眾期望導覽人員繼續解說，導覽人員以手機手電筒照亮展品，一一介紹。圖／郵博館高雄館提供

303全台大停電，台電指出，逐步復電過程中，因部分地區尚未復電，加上太陽下山後太陽能供電等因素，下午3點後高雄多區陸續再傳出停電，郵政博物館高雄館有民眾摸黑聽導覽，岡山有健身房停電超過11小時，為了安全暫停開放民眾進場。

郵政博物館高雄館館長鄭勝治表示，上午有一組民眾買票進博物館看展，現場導覽人員正在解說卻突然停電，民眾想著既然都已買票，請導覽人員一一介紹，導覽人員以手機手電筒照亮展品奮力解說，民眾在導覽結束後還有些意猶未盡，開心表示是非常難得且這輩子印象深刻的經驗。

位於岡山郵局大樓4至6樓的健身房自上午9時許停電就遲遲未復電，晚間9時許才終於復電，工作人員為了民眾安全暫停進場，安排一名工作人員在1樓舉著手電筒提醒民眾暫不開放，不少想運動的民眾見大樓外停電只能敗興而歸，也有民眾改以手機開啟手電筒方式在戶外慢跑。有健身教練表示，第一次遇到停電停這麼久，下樓都需摸黑走樓梯。

郵政博物館高雄館今天也遇到停電，有民眾期望導覽人員繼續解說，導覽人員以手機手電筒照亮展品，一一介紹。圖／郵博館高雄館提供
郵政博物館高雄館今天也遇到停電，有民眾期望導覽人員繼續解說，導覽人員以手機手電筒照亮展品，一一介紹。圖／郵博館高雄館提供
高雄市岡山區部分地區停電長達11小時，位於岡山郵局大樓4至6樓的健身房因停電只能暫停民眾入場。記者陳玫伶／攝影
高雄市岡山區部分地區停電長達11小時，位於岡山郵局大樓4至6樓的健身房因停電只能暫停民眾入場。記者陳玫伶／攝影
高雄市岡山區部分地區停電長達11小時，位於岡山郵局大樓4至6樓的健身房因停電只能暫停民眾入場。記者陳玫伶／攝影
高雄市岡山區部分地區停電長達11小時，位於岡山郵局大樓4至6樓的健身房因停電只能暫停民眾入場。記者陳玫伶／攝影

停電 健身 博物館

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