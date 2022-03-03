高雄民眾摸黑參觀郵博館 健身房安全起見暫停入場

303全台大停電，台電指出，逐步復電過程中，因部分地區尚未復電，加上太陽下山後太陽能供電等因素，下午3點後高雄多區陸續再傳出停電，郵政博物館高雄館有民眾摸黑聽導覽，岡山有健身房停電超過11小時，為了安全暫停開放民眾進場。

郵政博物館高雄館館長鄭勝治表示，上午有一組民眾買票進博物館看展，現場導覽人員正在解說卻突然停電，民眾想著既然都已買票，請導覽人員一一介紹，導覽人員以手機手電筒照亮展品奮力解說，民眾在導覽結束後還有些意猶未盡，開心表示是非常難得且這輩子印象深刻的經驗。