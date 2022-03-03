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全台停電 高市高樓層住戶怨有家歸不得

聯合報 / 記者林保光／即時報導
全台停電，大樓住戶受困電梯，有高樓層住戶抱怨有家歸不得。圖／讀者提供
全台停電，大樓住戶受困電梯，有高樓層住戶抱怨有家歸不得。圖／讀者提供

全台今天大停電高雄市到晚間下班後，住高樓層的住戶抱怨有家歸不得。另因有不少路口號誌燈未恢復運轉，警方繼續投入警力在下班交通尖峰時刻疏導交通，高雄市警局並指示各單位強防盜防竊，擔心入夜後宵小趁黑打劫。

家住高雄市三民區的黃姓市民住在高樓層大樓的20幾樓，上午停電時，大樓也曾發生住戶在電梯受困，他下班回家前，還先打電話詢問大樓管理室，說原本晚間6點多已來電，但卻因大樓成天以發電機發電，復電後電梯切換電源故障，爬上樓回家相當吃力。

據高雄市消防局統計，今天大停電，共接獲電梯受困案105件，消防局動員144車373人次，協助脫困，協助116人脫困。

受停電影響，交通號誌停擺，高雄市發生至少26件車禍，警方也投入855名警力及義交人力，協助疏導交通，呼籲駕駛人行經停電路口慢看停，並遵守現場員警及義交人員指揮依序通行。高雄市警察局長黃明昭擔心入夜後宵小趁黑打劫，通令所有巡邏警力開啟警示燈，加強巡守及防盜、防竊。

警方今天在入夜後，投入警力疏導交通，並通令防範宵小趁黑打劫。記者林保光／翻攝
警方今天在入夜後，投入警力疏導交通，並通令防範宵小趁黑打劫。記者林保光／翻攝

高雄市 停電 電梯

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