聽新聞
test
0:00 / 0:00
全台停電 高市高樓層住戶怨有家歸不得
全台今天大停電，高雄市到晚間下班後，住高樓層的住戶抱怨有家歸不得。另因有不少路口號誌燈未恢復運轉，警方繼續投入警力在下班交通尖峰時刻疏導交通，高雄市警局並指示各單位強防盜防竊，擔心入夜後宵小趁黑打劫。
家住高雄市三民區的黃姓市民住在高樓層大樓的20幾樓，上午停電時，大樓也曾發生住戶在電梯受困，他下班回家前，還先打電話詢問大樓管理室，說原本晚間6點多已來電，但卻因大樓成天以發電機發電，復電後電梯切換電源故障，爬上樓回家相當吃力。
據高雄市消防局統計，今天大停電，共接獲電梯受困案105件，消防局動員144車373人次，協助脫困，協助116人脫困。
受停電影響，交通號誌停擺，高雄市發生至少26件車禍，警方也投入855名警力及義交人力，協助疏導交通，呼籲駕駛人行經停電路口慢看停，並遵守現場員警及義交人員指揮依序通行。高雄市警察局長黃明昭擔心入夜後宵小趁黑打劫，通令所有巡邏警力開啟警示燈，加強巡守及防盜、防竊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言