全台停電 高市高樓層住戶怨有家歸不得

全台今天大停電，高雄市到晚間下班後，住高樓層的住戶抱怨有家歸不得。另因有不少路口號誌燈未恢復運轉，警方繼續投入警力在下班交通尖峰時刻疏導交通，高雄市警局並指示各單位強防盜防竊，擔心入夜後宵小趁黑打劫。

家住高雄市三民區的黃姓市民住在高樓層大樓的20幾樓，上午停電時，大樓也曾發生住戶在電梯受困，他下班回家前，還先打電話詢問大樓管理室，說原本晚間6點多已來電，但卻因大樓成天以發電機發電，復電後電梯切換電源故障，爬上樓回家相當吃力。

據高雄市消防局統計，今天大停電，共接獲電梯受困案105件，消防局動員144車373人次，協助脫困，協助116人脫困。