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晚間8點過後 高雄仍有53萬餘戶無電可用

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
全台大停電，台電投入搶修，至晚間八點左右，全台仍有53萬餘戶無電可用。記者劉學聖／攝影
全台大停電，台電投入搶修，至晚間八點左右，全台仍有53萬餘戶無電可用。記者劉學聖／攝影

今天9點多全台大停電，至晚間8點40分左右，高雄市尚有近53萬多戶未復電，民眾摸黑大嘆無奈，興達電廠表示，廠內氣渦輪發電機組及複循環機都已恢復運轉，但燒煤的第1及第4號機組，估計最慢明天清晨才完全恢復。

電興達發電廠因開關場的開關設備故障，造成機組電力無法送出，2台燃煤機組、9台複循環機氣渦輪機（GT）、3台蒸氣輪機（ST）全部跳脫，全台因此大停電。

台電緊急投入搶修，興達電廠廠長歐皖麟表示，至今晚8點為止，廠內複循環機組及氣渦輪發電機組都已恢復，但配合秋冬減煤的1號及4號兩部半載的燃煤機組，預估最慢到明天清晨才能完全恢復。

台電鳳山營運區處統計，至晚間7點左右，尚未復電的地區，尚有鳳山、鳥松、仁武區、大樹、大寮、小港等部分地區，停電戶數約8萬4937戶。高雄營運區處統計，則有44萬多戶左右尚未復電。

停電區域包括鼓山、前金、苓雅、新興、三民、鹽埕、梓官、橋頭、楠梓、左營、岡山、仁武，大社、燕巢、湖內、阿蓮、路竹、田寮、茄萣、永安、彌陀等區。

停電 台電 高雄市

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