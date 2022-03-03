電還不來 高雄人不能關店門、不能泡奶餵小孩

高雄興達電廠事故造成全高雄市186萬戶停電，部分地區直至晚間尚未復電，街道一片黑，有人家住9樓，來回走兩趟哀怨「腳快斷了」，另有年輕媽媽擔心無法泡牛奶餵小孩，沒電也導致手機快沒電焦急不已，上網發文求救。

苓雅區林太太表示，大停電後曾短暫來電，然後又停電，晚上一片漆黑，大樓備用電力也用完，地下停車場也癱瘓，停電從來沒有這麼長、又這麼慘過！從9樓住家上上下下來回兩次，腳都快斷了，同情住在更高樓層的鄰居。

馬先生說，這次停電最慘的不是工業大廠，而是工業區內的小廠商，「這些廠商跟家庭用電差不多，政府會優先恢復大廠用電，小廠商只能乾等。」

馬先生至大發工業區找廠商，看到一批小廠商連鐵門都打不開，更不用說生產了，老闆、員工只能在廠外乾瞪眼，怨聲連連。

小港區陳小姐說，下午3點多復電，不久又停電，連泡奶給寶寶喝都成問題，只能趁有電時趕快燒熱水裝進保溫瓶。陳小姐嘆，台灣是怎麼了，怎麼一天到晚都在停電，還好現在是3月，如果正值夏天真的會熱到變肉乾。