聽新聞
test
0:00 / 0:00

電還不來 高雄人不能關店門、不能泡奶餵小孩

聯合報 / 記者徐如宜林巧璉徐白櫻／高雄即時報導
高雄左營區尚未全面復電，市區街道黑壓壓一片，視線不佳。記者張議晨／攝影
高雄左營區尚未全面復電，市區街道黑壓壓一片，視線不佳。記者張議晨／攝影

高雄興達電廠事故造成全高雄市186萬戶停電，部分地區直至晚間尚未復電，街道一片黑，有人家住9樓，來回走兩趟哀怨「腳快斷了」，另有年輕媽媽擔心無法泡牛奶餵小孩，沒電也導致手機快沒電焦急不已，上網發文求救。

苓雅區林太太表示，大停電後曾短暫來電，然後又停電，晚上一片漆黑，大樓備用電力也用完，地下停車場也癱瘓，停電從來沒有這麼長、又這麼慘過！從9樓住家上上下下來回兩次，腳都快斷了，同情住在更高樓層的鄰居。

馬先生說，這次停電最慘的不是工業大廠，而是工業區內的小廠商，「這些廠商跟家庭用電差不多，政府會優先恢復大廠用電，小廠商只能乾等。」

馬先生至大發工業區找廠商，看到一批小廠商連鐵門都打不開，更不用說生產了，老闆、員工只能在廠外乾瞪眼，怨聲連連。

小港區陳小姐說，下午3點多復電，不久又停電，連泡奶給寶寶喝都成問題，只能趁有電時趕快燒熱水裝進保溫瓶。陳小姐嘆，台灣是怎麼了，怎麼一天到晚都在停電，還好現在是3月，如果正值夏天真的會熱到變肉乾。

高雄阿蓮直至晚間還沒來電，有店家哀怨說「沒電無法關門下班」，也有人在臉書社群發文哀嚎說，手機只剩5％、每減1％就越心慌，網友建議乾脆開汽車出去充電，「這次停電考驗大家的應變能力」。

高雄左營區尚未全面復電，民眾摸黑排隊買晚餐。記者張議晨／攝影
高雄左營區尚未全面復電，民眾摸黑排隊買晚餐。記者張議晨／攝影

停電 高雄市

延伸閱讀

屏東好黑！警指揮交通「嗶嗶」響徹街頭207處號誌不亮

高雄郵局人員摸黑照辦業務 副局長：啟動離斷線措施

高雄入夜淪「無光之城」 夜市攤商氣炸：說好的復電呢？

303大停電高雄17區持續停水 管末地區明天中午才有水

相關新聞

大停電逾12小時 高雄180萬停電戶晚間9時30分重見光明

全台停電逾12小時，高雄全市約180萬戶停電戶，近晚間9點30分左右，全部送電完畢，結束一天的折騰。

鴻海電巴交車 高雄打造典範城

鴻海科技集團旗下鴻華先進昨天在高雄舉行電動巴士Model T交車儀式，遇上303全台大停電，電動車充電問題也備受關注。鴻...

台積電環評前夕 居民抗議

台積電即將進駐中油高煉廠舊址，楠梓產業園區設置計畫環境影響說明會專案小組第一次初審今天登場，昨天有居民拉紅布條圍廠抗議，...

官民林園開會 國7路線爭議仍在

國道七號案討論12年，去年起進入二階環評審查，目前規畫路線經高雄大寮區拷潭、大坑等聚落，村民擔憂噪音擾民組成「反現行路線...

屏東雙層巴士 帶遊185縣道

屏東縣鳳梨產量及種植面積居全國首位，185縣道是鳳梨重要產區，為推廣觀光，屏東縣政府3至5月期間推出「185沿山旺來雙層...

吃飯自行打光、店家點蠟燭營業 303大停電高雄夜間奇景

303全台大停電，入夜後高雄仍有部分地區未復電，市民摸黑煮晚餐，商家自備蠟燭克難營業，瑞豐夜市攤商與民眾自行用手機打光用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。