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「嗶嗶」哨聲響徹街頭 屏東縣207處號誌仍未亮

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
入夜後，屏東市鬧區部分重要路口號誌仍全黑，警方現場指揮交通，「嗶嗶嗶」哨子聲響徹街頭。屏縣警局交通隊統計，全縣重要路口號誌不亮共有207處。記者劉星君／攝影
入夜後，屏東市鬧區部分重要路口號誌仍全黑，警方現場指揮交通，「嗶嗶嗶」哨子聲響徹街頭。屏縣警局交通隊統計，全縣重要路口號誌不亮共有207處。記者劉星君／攝影

303大停電，今上午9點多全台無預警停電，屏東成為重災區之一，上午有部分地區恢復供電後，未料下午4點又再度停電，入夜後，屏東市鬧區部分重要路口號誌全黑，警方現場指揮交通，「嗶嗶嗶」哨子聲響徹街頭。屏縣警局交通隊統計，全縣重要路口號誌不亮共有207處。

屏東縣賴姓餐飲業者無奈說，今天不用作生意了。屏東縣一家餐廳業者說，原本接獲客人晚間訂一桌合菜，但由於下午遇到停電，只能將全部緊急照明設備拿到廚房與包廂，就在張羅到一半時，客人打來說取消訂單了。

屏東徐姓餐飲業者說，停電影響，復電時電壓大，導致店內馬達燒壞了，損失約上萬元。也有合作的冷凍廠商，一早已經投入原物料生產，卻遇到停電，損失慘重，要等到復電後才能粗估影響情況。

入夜後，屏東市鬧區重要路口號誌失靈，警方現場指揮交通，「嗶！嗶！」響徹街頭。一旁店家無奈關門，有美髮店業者說，下午停電時，客人洗頭洗到一半，沒有辦法吹頭髮，只好讓客人先回去。也有民眾說，「屏東街頭好黑」，民眾走在街頭上拿著手機手電筒，邊走變照明。

屏東夜市不受停電影響，屏東夜市當地里長莊美香說，屏東夜市只有上午停電約20分鐘，電力就恢復，下午晚間未受到影響；但也有民眾下班回家被困在門外，因為電鐵捲門打不開，只能待在外頭，相當無奈。

台電屏東區處指出，下午4點20分統計，縣內停電區域屏東縣33鄉鎮市，除H組用戶外，其他組都停電，H組用戶有6萬9415戶，目前仍停電影響戶數有55萬8454戶。

入夜後，屏東市鬧區部分重要路口號誌仍全黑，警方現場指揮交通，「嗶嗶嗶」哨子聲響徹街頭。屏縣警局交通隊統計，全縣重要路口號誌不亮共有207處。記者劉星君／攝影
入夜後，屏東市鬧區部分重要路口號誌仍全黑，警方現場指揮交通，「嗶嗶嗶」哨子聲響徹街頭。屏縣警局交通隊統計，全縣重要路口號誌不亮共有207處。記者劉星君／攝影
入夜後，屏東市鬧區部分重要路口號誌仍全黑，警方現場指揮交通，「嗶嗶嗶」哨子聲響徹街頭。屏縣警局交通隊統計，全縣重要路口號誌不亮共有207處。記者劉星君／攝影
入夜後，屏東市鬧區部分重要路口號誌仍全黑，警方現場指揮交通，「嗶嗶嗶」哨子聲響徹街頭。屏縣警局交通隊統計，全縣重要路口號誌不亮共有207處。記者劉星君／攝影
入夜後，屏東市鬧區部分重要路口號誌仍全黑，警方現場指揮交通，「嗶嗶嗶」哨子聲響徹街頭。屏縣警局交通隊統計，全縣重要路口號誌不亮共有207處。記者劉星君／攝影
入夜後，屏東市鬧區部分重要路口號誌仍全黑，警方現場指揮交通，「嗶嗶嗶」哨子聲響徹街頭。屏縣警局交通隊統計，全縣重要路口號誌不亮共有207處。記者劉星君／攝影
入夜後，屏東市鬧區部分重要路口號誌仍全黑，警方現場指揮交通，「嗶嗶嗶」哨子聲響徹街頭。屏縣警局交通隊統計，全縣重要路口號誌不亮共有207處。記者劉星君／攝影
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入夜後，屏東市鬧區部分重要路口號誌仍全黑，警方現場指揮交通，「嗶嗶嗶」哨子聲響徹街頭。屏縣警局交通隊統計，全縣重要路口號誌不亮共有207處。記者劉星君／攝影

屏東縣 停電 餐飲業 夜市

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