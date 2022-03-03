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高雄入夜淪「無光之城」 夜市攤商氣炸：說好的復電呢？

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導
受停電影響，瑞豐夜市超過9成攤位沒有營業。記者張議晨/攝影
受停電影響，瑞豐夜市超過9成攤位沒有營業。記者張議晨/攝影

台電興達電廠今早出現故障，造成全台大停電，經台電搶修，陸續恢復供電，但下午4時許，復電區域再度出現跳電，店家、交通號誌全部停擺，直至晚間市中心多處行政區還未沒復電，入夜成了「無光之城」，店家電鐵捲門打不開，生鮮食品超過保鮮溫度，氣得飆罵「說好的晚上復電呢？到底何時才會好」。

受停電影響，平時人聲鼎沸的瑞豐夜市，今下午7時尖峰時間仍是一片漆黑，部分店家冒著黑夜營業，對於1年內3次大停電，臉上滿是無奈。

瑞豐夜市多數攤位為熟食，部分業者昨天已完成備料，原預期今晚間可復電，但最後期望撲空，業者說，租金繳了，料也備好了，不開店就全是損失，能怎麼辦？

至於對台電期望，她長嘆一口氣，哀，不是不敢講，是不知道到底要講什麼了。另名攤位業者則說，冰箱還有生鮮食品，電不來通通報銷，損失誰要負責？

還有一家4口，家長今上午上班時間辦公室停電，晚間下班後換住處停電，只能帶著幼子出外覓食，在微弱燈光下吃著小吃，只能苦笑期望台電趕快復電。

號誌停擺造成交通大打結，警方動員義交協助指揮，就連內勤、刑事人員都要著裝支援，但何時全區恢復供電，台電尚未給予明確回覆。

高雄入夜後全市陷入漆黑，警方站在路口疏導交通。記者張議晨/攝影
高雄入夜後全市陷入漆黑，警方站在路口疏導交通。記者張議晨/攝影
民眾排隊等著買便當。記者張議晨/攝影
民眾排隊等著買便當。記者張議晨/攝影
民眾靠著微弱燈光在夜市用餐。記者張議晨/攝影
民眾靠著微弱燈光在夜市用餐。記者張議晨/攝影

停電 台電 瑞豐夜市

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