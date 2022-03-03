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高雄郵局人員摸黑照辦業務 副局長：啟動離斷線措施

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
中華郵政公司高雄郵局部分郵局因停電啟動電腦離斷線措施，只有電腦可操作，但照明設備暫時無法供電。記者陳玫伶／攝影
中華郵政公司高雄郵局部分郵局因停電啟動電腦離斷線措施，只有電腦可操作，但照明設備暫時無法供電。記者陳玫伶／攝影

台大停電，高雄多個郵局也跟著停電，但業務卻可繼續辦理，中華郵政公司高雄郵局副局長許健雄表示，一旦遇到停電，會統一通知啟動「電腦離斷線」作業，改由人工書寫作業，事後再將資料打到電腦上，部分業務則請民眾等復電後再來，目前狀況都正常，停電郵局數統計中。

許健雄表示，郵局電力終端設有斷電系統，一旦遇到停電，終端系統自動啟動，提供基本電力，如電腦可使用至少15分鐘，避免設備因突然停電造成損壞，但電燈就無法供電，高雄郵局郵務業務區範圍較大，設有發電機系統。

許健雄說，今天早上9點多陸續停電，立即通報啟動離斷線，郵局人員會先將資訊登陸電腦，待復電連上內部系統，再以人工方式將資料逐筆登記，如民眾臨櫃辦理開戶，現金只要超過10萬元，需由儲戶本人憑身分證辦理。

郵局人員與民眾在摸黑環境下辦理業務，郵局儲匯業務的陳姓經理表示，今天上午停電後，因北部的系統網路短時間也跟著當機，只能盡量協助民眾辦理業務，但如果民眾的業務較複雜，須透過系統查核更多資料，就會請民眾明天再來，郵局人員將優先辦理，可能因為停電，來辦業務的民眾比平時少很多。

許先生到郵局詢問保險業務，他表示，一開始看到郵局一片漆黑還擔心能不能辦理，進門後志工熱情迎接才放下心。蔡小姐說，看到郵局人員摸黑看電腦感到有些心疼。

儲匯業務郵局人員表示，大停電前有跳電兩次，第三次實在停電太久，從9點停到下午3點才復電，沒想到復電不到1小時又停電，幸好下午第二次停電網路較順暢，人員較不會手忙腳亂，因停電叫號機停擺，現場由志工安排臨櫃辦理業務，主管也到前線協助幫忙。

中華郵政公司高雄郵局部分郵局因停電啟動電腦離斷線措施，只有電腦可操作，但照明設備暫時無法供電。記者陳玫伶／攝影
中華郵政公司高雄郵局部分郵局因停電啟動電腦離斷線措施，只有電腦可操作，但照明設備暫時無法供電。記者陳玫伶／攝影
中華郵政公司高雄郵局部分郵局因停電啟動電腦離斷線措施，只有電腦可操作，但照明設備暫時無法供電。記者陳玫伶／攝影
中華郵政公司高雄郵局部分郵局因停電啟動電腦離斷線措施，只有電腦可操作，但照明設備暫時無法供電。記者陳玫伶／攝影
中華郵政公司高雄郵局新興郵局郵務業務有發電機，停電時也是一片光明。記者陳玫伶／攝影
中華郵政公司高雄郵局新興郵局郵務業務有發電機，停電時也是一片光明。記者陳玫伶／攝影

停電 郵局 台大

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