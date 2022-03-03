聽新聞
test
0:00 / 0:00
303大停電高雄17區持續停水 管末地區明天中午才有水
台電高雄興達電廠發生事故，造成全台大停電，停電連帶影響供水設備導致上午高雄高達108萬戶停水，下午隨著復電陸續供水，仍有40萬戶無水可用，根據官網公告，高雄有17區仍全區停水，其中管末地區如路竹、阿蓮、田寮須等到明天中午才恢復供水。
水公司下午2時30分公告指出，高雄市永安區、茄萣區、湖內區、路竹區、阿蓮區、田寮區、岡山區全區停水；下午3時新增公告，全區停水包括鹽埕區、新興區、苓雅區、前鎮區、林園區、大寮區、鳳山區、小港區及前金區；另有旗津區部分停水。
從今天上午9時發生大停電後，不僅是內無電可用，外出路口號誌停擺，緊接著傳出停水，高雄有市民大嘆，今天無論外出或在家中都受停電影響，外出還要特別小心行車，晚上又要顧慮是否再度停電，處處擔心受怕。
七區處表示，今天上午停水戶數最多108萬戶，直到下午3時許，停水戶已下降至40萬戶，今晚凌晨0時可恢復大部用戶的用水，僅有少數高地或管末如，路竹、阿蓮、田寮部分地區於明天中午前恢復供水。
七區處強調，大高雄地區復電後，高屏溪攔河堰立即展開大口徑原水管充水，再將水送淨水場處理完後，逐步復水。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言