303大停電高雄17區持續停水 管末地區明天中午才有水

台電高雄興達電廠發生事故，造成全台大停電，停電連帶影響供水設備導致上午高雄高達108萬戶停水，下午隨著復電陸續供水，仍有40萬戶無水可用，根據官網公告，高雄有17區仍全區停水，其中管末地區如路竹、阿蓮、田寮須等到明天中午才恢復供水。

水公司下午2時30分公告指出，高雄市永安區、茄萣區、湖內區、路竹區、阿蓮區、田寮區、岡山區全區停水；下午3時新增公告，全區停水包括鹽埕區、新興區、苓雅區、前鎮區、林園區、大寮區、鳳山區、小港區及前金區；另有旗津區部分停水。

從今天上午9時發生大停電後，不僅是內無電可用，外出路口號誌停擺，緊接著傳出停水，高雄有市民大嘆，今天無論外出或在家中都受停電影響，外出還要特別小心行車，晚上又要顧慮是否再度停電，處處擔心受怕。

七區處表示，今天上午停水戶數最多108萬戶，直到下午3時許，停水戶已下降至40萬戶，今晚凌晨0時可恢復大部用戶的用水，僅有少數高地或管末如，路竹、阿蓮、田寮部分地區於明天中午前恢復供水。