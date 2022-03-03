金門何厝社區活動中心動土 陳玉珍向楊鎮浯要助孕法寶

金沙鎮何厝社區活動中心新建工程今天舉行動土典禮，包括縣長楊鎮浯、立委陳玉珍、議員李應文3位想參選縣長的人全到齊，3人的互動也成為焦點，現場嗅得出濃濃的選舉味，楊鎮浯表示，動土只是第一步，重要的是落成以後，要導入各項活動，利用活動發揮真正功能，讓社區更繁榮熱鬧。

這項動土典禮由縣長楊鎮浯、立委陳玉珍、議員李應文、王秀玉、鎮長吳有家、主席周水土、社區理事長王文思等人一同主持。

楊鎮浯表示，何厝活動中心可以動土興建，是靠大家的努力推動，他提及，在縣府的施政中，現在社區活動中心扮演很重要角色，不論是施政說明或是施政配合，甚至近年的防疫、民政都與社區活動中心脫不了關係。

活動中心興建完成後將規劃為社區居民舉辦聯誼活動、成立社區關懷據點、老人共餐廚房、社會教育推廣等場所使用，以改善社區居民生活品質。

近幾個月瘦身有成的陳玉珍則細數她與何厝的淵源，表示過往都會來此過中秋等重要節日，大家的溫暖相挺支持，讓她在台北打拼時，只要一想到大家，都覺得能量滿滿。

現場三人的互動也引起關注，在致詞時更是不斷提及跟何厝社區的情誼；此外，不少村民也爭相索取貴賓動土的金鏟子，並請縣長與陳玉珍簽名加持，據說有利於求子，陳玉珍也趕緊幫新婚不久的胞弟縣議員陳志龍要了一把，並請楊鎮浯寫上早生貴子等祝福話語，兩人互動溫馨，讓現場民眾笑言，如果縣長跟立委都簽過名的，「應該可以生雙胞胎」。

吳有家表示，何厝社區成立於103年7月19日，是金沙第26個成立的社區發展協會，目前金沙鎮興建完成社區活動中心計6棟、興建中有后水頭、蔡厝民享、榮光新村3棟、動土準備開工有何厝，規劃設計中3棟(大洋、碧山東店、忠孝新村)。