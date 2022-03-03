聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄市民摸黑搶購手電筒、蠟燭 為入夜做準備
台電高雄興達電廠發生事故，造成全台大停電，台電鳳山區處統計，所轄區域今天停電共78萬2487戶停電，仍有9萬6319戶停電。接近傍晚，高屏地區仍有部分區域傳停電消息，高雄大寮區不少居民憂心晚上仍無電可用，紛紛前往還在停電的賣場、超商摸黑搶購手電筒、蠟燭等照明設備，為入夜做準備。
台電鳳山區處截至今天下午5時許統計，目前鳳山區、鳥松區、仁武區、大寮區、小港區內仍有部分停電情形，共9萬6319戶停電。
台電鳳山區處統計，今天停電共造成高雄78萬2487停電，目前已恢復68萬6168戶。由於復電後，供電仍不穩，台電配合系統調度，部分地區又有停電情形。隨著天色逐漸昏暗，大寮區居民擔心晚上再度停電，紛紛到商家搶購手電筒，為入夜做準備。
目前除未恢復供電的區域，目前仍有部分用戶又發生停電狀況，台電說明，恢復運轉的發電機組要穩定供電仍需時間，加上黃昏太陽光電出力逐漸減少，需要相對減少部分饋線的用電負載，才會造成部分用戶停電。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言