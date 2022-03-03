快訊

才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄市民摸黑搶購手電筒、蠟燭 為入夜做準備

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄大寮區不少居民憂心晚上仍無電可用，紛紛前往還在停電的賣場、超商摸黑搶購手電筒、蠟燭等照明設備，為入夜做準備。記者劉學聖／攝影
高雄大寮區不少居民憂心晚上仍無電可用，紛紛前往還在停電的賣場、超商摸黑搶購手電筒、蠟燭等照明設備，為入夜做準備。記者劉學聖／攝影

台電高雄興達電廠發生事故，造成全台大停電，台電鳳山區處統計，所轄區域今天停電共78萬2487戶停電，仍有9萬6319戶停電。接近傍晚，高屏地區仍有部分區域傳停電消息，高雄大寮區不少居民憂心晚上仍無電可用，紛紛前往還在停電的賣場、超商摸黑搶購手電筒、蠟燭等照明設備，為入夜做準備。

台電鳳山區處截至今天下午5時許統計，目前鳳山區、鳥松區、仁武區、大寮區、小港區內仍有部分停電情形，共9萬6319戶停電。

台電鳳山區處統計，今天停電共造成高雄78萬2487停電，目前已恢復68萬6168戶。由於復電後，供電仍不穩，台電配合系統調度，部分地區又有停電情形。隨著天色逐漸昏暗，大寮區居民擔心晚上再度停電，紛紛到商家搶購手電筒，為入夜做準備。

目前除未恢復供電的區域，目前仍有部分用戶又發生停電狀況，台電說明，恢復運轉的發電機組要穩定供電仍需時間，加上黃昏太陽光電出力逐漸減少，需要相對減少部分饋線的用電負載，才會造成部分用戶停電。

高雄大寮區不少居民憂心晚上仍無電可用，紛紛前往還在停電的賣場、超商摸黑搶購手電筒、蠟燭等照明設備，為入夜做準備。記者劉學聖／攝影
高雄大寮區不少居民憂心晚上仍無電可用，紛紛前往還在停電的賣場、超商摸黑搶購手電筒、蠟燭等照明設備，為入夜做準備。記者劉學聖／攝影
高雄大寮區不少居民憂心晚上仍無電可用，紛紛前往還在停電的賣場、超商摸黑搶購手電筒、蠟燭等照明設備，為入夜做準備。記者劉學聖／攝影
高雄大寮區不少居民憂心晚上仍無電可用，紛紛前往還在停電的賣場、超商摸黑搶購手電筒、蠟燭等照明設備，為入夜做準備。記者劉學聖／攝影
高雄大寮區不少居民憂心晚上仍無電可用，紛紛前往還在停電的賣場、超商摸黑搶購手電筒、蠟燭等照明設備，為入夜做準備。記者劉學聖／攝影
高雄大寮區不少居民憂心晚上仍無電可用，紛紛前往還在停電的賣場、超商摸黑搶購手電筒、蠟燭等照明設備，為入夜做準備。記者劉學聖／攝影
高雄大寮區不少居民憂心晚上仍無電可用，紛紛前往還在停電的賣場、超商摸黑搶購手電筒、蠟燭等照明設備，為入夜做準備。記者劉學聖／攝影
高雄大寮區不少居民憂心晚上仍無電可用，紛紛前往還在停電的賣場、超商摸黑搶購手電筒、蠟燭等照明設備，為入夜做準備。記者劉學聖／攝影

停電 台電

延伸閱讀

遇太陽下山再度停電 屏東還有55萬8千多戶、42路口受影響

303大停電 台灣基進：中國發動認知作戰最佳時機

303大停電 黃偉哲：應比照「513停電」專案減免電費

高雄這10個區預計停水到凌晨 停電加停水市民哀嚎

相關新聞

303大停電高雄17區持續停水 管末地區明天中午才有水

台電高雄興達電廠發生事故，造成全台大停電，停電連帶影響供水設備導致上午高雄高達108萬戶停水，下午隨著復電陸續供水，仍有...

高雄入夜淪「無光之城」 夜市攤商氣炸：說好的復電呢？

台電興達電廠今早出現故障，造成全台大停電，經台電搶修，陸續恢復供電，但下午4時許，復電區域再度出現跳電，店家、交通號誌全...

高雄不知何時全區復電 下班尖峰交通大打結民怨升

台電興達電廠今早出現故障，造成全台大停電，經台電搶修，陸續恢復供電，但下午4時許，復電區域再度出現跳電，店家、交通號誌全...

高雄郵局人員摸黑照辦業務 副局長：啟動離斷線措施

全台大停電，高雄多個郵局也跟著停電，但業務卻可繼續辦理，中華郵政公司高雄郵局副局長許健雄表示，一旦遇到停電，會統一通知啟...

金門何厝社區活動中心動土 陳玉珍向楊鎮浯要助孕法寶

金沙鎮何厝社區活動中心新建工程今天舉行動土典禮，包括縣長楊鎮浯、立委陳玉珍、議員李應文3位想參選縣長的人全到齊，3人的互...

高雄市民摸黑搶購手電筒、蠟燭 為入夜做準備

台電高雄興達電廠發生事故，造成全台大停電，台電鳳山區處統計，所轄區域共，今天停電共78萬2487停電，仍有9萬6319戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。