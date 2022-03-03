高雄市民摸黑搶購手電筒、蠟燭 為入夜做準備

台電高雄興達電廠發生事故，造成全台大停電，台電鳳山區處統計，所轄區域今天停電共78萬2487戶停電，仍有9萬6319戶停電。接近傍晚，高屏地區仍有部分區域傳停電消息，高雄大寮區不少居民憂心晚上仍無電可用，紛紛前往還在停電的賣場、超商摸黑搶購手電筒、蠟燭等照明設備，為入夜做準備。

台電鳳山區處截至今天下午5時許統計，目前鳳山區、鳥松區、仁武區、大寮區、小港區內仍有部分停電情形，共9萬6319戶停電。

台電鳳山區處統計，今天停電共造成高雄78萬2487停電，目前已恢復68萬6168戶。由於復電後，供電仍不穩，台電配合系統調度，部分地區又有停電情形。隨著天色逐漸昏暗，大寮區居民擔心晚上再度停電，紛紛到商家搶購手電筒，為入夜做準備。