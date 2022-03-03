供電仍不穩 高雄輕軌再停、改用公車接駁

303大停電造成各行各業暫停，高雄輕軌本在下午4點前恢復局部營運，但因台電供電不穩，輕軌營運不到半小時，又宣布已復電車站C1至C20站又因無法供電停駛。高雄捷運公司表示，目前供電不穩，輕軌全線停駛，改以公車接駁。捷運全線正常營運。

高捷在下午3點半宣布，台電已恢復供電，輕軌C1至C20站恢復局部營運，採四列車，30分鐘班距，並增加保全在車上協助通過無號誌、無義交管制的路口，而C1至C32以三部接駁車服務。但因台電供電仍不穩，高捷宣布，目前輕軌全面停駛，待供電恢復正常再運行。

高雄在下午3點多陸續恢復供電，民眾看著電燈亮了紛嘆，終於可以恢復正常生活了！但也有人開玩笑說，確定不會再停電嗎？沒想到真的在半小時內，又有區域發生停電狀況。市民陳小姐說，今天一整天都活在東南亞，趁著有電時要趕快把手機充飽。