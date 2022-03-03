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才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

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遇太陽下山再度停電 屏東還有55萬8千多戶、42路口受影響

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
今天下午4點多，屏東市區路口號誌又因為停電受到影響，警方趕緊出動到場指揮交通。記者劉星君／攝影
今天下午4點多，屏東市區路口號誌又因為停電受到影響，警方趕緊出動到場指揮交通。記者劉星君／攝影

303大停電，今天上午9點多全台無預警大停電，屏東也是重災戶之一，有部分地區恢復供電後，下午又再度停電，台電屏東區處指出，下午近4點接獲調度中心通知，屏東縣除了H組外，原本已經復電的用戶將會再停電。餐飲業者嘆，今天根本不用做生意。

台電屏東區區處指出，下午4點20分統計，縣內停電區域屏東縣33鄉鎮市，除H組用戶外，其他組別都停電，H組用戶有6萬9415戶，目前仍停電影響戶數有55萬8454戶；警方指出，全縣交通號誌路口影響共有42處。

有民眾抱怨下午又發生停電，台電屏東區處指出，恢復運轉發電機組還需一些時間，又隨著太陽逐漸下山，太陽光電出力漸減少，需要相對減少部分饋線用電負載，造成部分用戶停電，以維持電力系統的安全與穩定。本次非執行輪停，只是暫時減少負載。

由於下午4點多，接近下班、放學時間，屏東市區重要路口交通號誌受影響，警方趕緊出動在路口指揮交通，民眾也有秩序地依循警方指揮通行。

屏東縣一名賴姓餐飲業者嘆，今天根本無法做生意了，電器開開關關很容易耗損，之前就故障維修過，希望電能趕快來。

自來水部分，台水公司屏東區處指出，303停電影響停戶數最高達到3萬4千多戶，目前還有2萬7千多戶停水，集中在東港、潮州、恆春、屏東市與部分山區。

今天下午4點多，屏東市區路口號誌又因為停電受到影響，警方趕緊出動到場指揮交通。記者劉星君／翻攝
今天下午4點多，屏東市區路口號誌又因為停電受到影響，警方趕緊出動到場指揮交通。記者劉星君／翻攝

屏東縣 停電 停水

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