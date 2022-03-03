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小琉球烏鬼洞海廢藝術牆 述說先民抗敵魂斷洞窟歷史

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
台灣咾咕嶼協會最近在陸域景點烏鬼洞旁，完成小琉球400年前發生的「拉美島事件」創意藝術牆。圖／台灣咾咕嶼協會提供
台灣咾咕嶼協會最近在陸域景點烏鬼洞旁，完成小琉球400年前發生的「拉美島事件」創意藝術牆。圖／台灣咾咕嶼協會提供

屏東小琉球近年人氣竄升，但每年百萬遊客也為小島生態和環境帶來沉重壓力，在地關心環境生態議題的民間團體，繼以海廢完成保護海龜和陸蟹主題的2面創意藝術牆，台灣咾咕嶼協會最近又在陸域景點烏鬼洞旁，完成小琉球400年前發生的「拉美島事件」創意藝術牆，盼藉歷史人文故事將遊客帶往陸域，減輕部分海域遊憩壓力。

社團法人台灣咾咕嶼協會理事長蔡俊吉說，海龜、浮潛和潮間帶生態導覽吸引大批遊客造訪，也導致生物多樣性銳減，很多人問他，小琉球在水域遊憩外，還能玩什麼？他驚覺小琉球的導覽員以介紹生物、植物為主，少有歷史人文導覽，他和團隊討論後，決定用海廢在環島公路打造講述「拉美島事件」的藝術牆，豐富陸域活動內容。

他說，400年前小琉球被稱作「拉美島」，島上住有一群馬卡道平埔族人，卻遭荷蘭東印度公司攻擊，期間族人為自衛而躲進天然洞窟內，不料遭對手煙燻、斷糧，堅持數日後多數人難逃一死，魂斷洞窟，也是烏鬼洞的由來；團隊在環島公烏鬼洞景點旁，用平時淨灘收集的海廢當材料，以911個海廢浙江浮球及476個瓶蓋打造長10公尺、寬1.8公尺的「拉美島事件」創作藝術牆。

他說，這面海廢藝術牆有別於過去的海洋生物風格，這次以代表小琉球古文明圖騰的方式呈現，講述屬於番仔厝、烏鬼洞的相關歷史，位置在琉球鄉天福村環島公路路段（琉星嶼二館附近）；選用海廢來講故事，是讓大家了解故事的同時也能發現環境面臨的問題。

台灣咾咕嶼協會最近在陸域景點烏鬼洞旁，完成小琉球400年前發生的「拉美島事件」創意藝術牆。圖／台灣咾咕嶼協會提供
台灣咾咕嶼協會最近在陸域景點烏鬼洞旁，完成小琉球400年前發生的「拉美島事件」創意藝術牆。圖／台灣咾咕嶼協會提供
台灣咾咕嶼協會最近在陸域景點烏鬼洞旁，完成小琉球400年前發生的「拉美島事件」創意藝術牆。圖／台灣咾咕嶼協會提供
台灣咾咕嶼協會最近在陸域景點烏鬼洞旁，完成小琉球400年前發生的「拉美島事件」創意藝術牆。圖／台灣咾咕嶼協會提供

小琉球 環島 海龜

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