高雄這10個區預計停水到凌晨 停電加停水市民哀嚎

台電高雄興達電廠發生事故，造成全台大停電，全台約549萬戶，截至3時點，南部有約107萬戶未復電；受停電影響，自來水公司最新停水公告，高雄共有10個區無水可用，預計停水長達近10小時。

自來水公司公告，高雄全區停水包括鹽埕區、新興區、苓雅區、前鎮區、林園區、大寮區、鳳山區、小港區及前金區。另旗津區上竹里、中興里、實踐里、中洲里、安順里、南汕里、北汕里、復興里、中華里、慈愛里、振興里、永安里、旗下里，目前也無水。

這次停水原因，為台電影響供水設備；稍早七區管理處指出，因高屏溪攔河堰無電可取水，各主要給水廠無原水可處理，因沒電也無法加壓送水，僅部分區域型以重力供水系統尚能供水。