快訊

才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄這10個區預計停水到凌晨 停電加停水市民哀嚎

聯合報 / 記者陳弘逸林巧璉陳玫伶／高雄即時報導
台灣自來水公司停水公告。圖／取自台灣自來水公司官網
台灣自來水公司停水公告。圖／取自台灣自來水公司官網

台電高雄興達電廠發生事故，造成全台大停電，全台約549萬戶，截至3時點，南部有約107萬戶未復電；受停電影響，自來水公司最新停水公告，高雄共有10個區無水可用，預計停水長達近10小時。

自來水公司公告，高雄全區停水包括鹽埕區、新興區、苓雅區、前鎮區、林園區、大寮區、鳳山區、小港區及前金區。另旗津區上竹里、中興里、實踐里、中洲里、安順里、南汕里、北汕里、復興里、中華里、慈愛里、振興里、永安里、旗下里，目前也無水。

這次停水原因，為台電影響供水設備；稍早七區管理處指出，因高屏溪攔河堰無電可取水，各主要給水廠無原水可處理，因沒電也無法加壓送水，僅部分區域型以重力供水系統尚能供水。

這次非計畫性停水，預計3月4日凌晨0時恢復供水，停水時間將近10小時。停水訊息一出，引起網友在社群媒體瘋傳，不少民眾嘆「天啊！停電還不夠，居然連水都要停了」。

有民眾在臉書PO文，抱怨今天停電停水。圖／取自臉書
有民眾在臉書PO文，抱怨今天停電停水。圖／取自臉書
台灣自來水公司停水公告。圖／取自台灣自來水公司官網
台灣自來水公司停水公告。圖／取自台灣自來水公司官網

停水 停電 台電

延伸閱讀

疫情、缺水又高溫：複合式災害成常態，別只看「危機」不見「風險」

無預警停電重創石化產業鏈！ 業界粗估損失至少1、20億

全台最悲情 台南這區9小時內大停電兩次、連帶部分區域停水

全台大規模停電上「日本推特熱搜」 網傻眼：丟臉丟到國外

相關新聞

303大停電高雄17區持續停水 管末地區明天中午才有水

台電高雄興達電廠發生事故，造成全台大停電，停電連帶影響供水設備導致上午高雄高達108萬戶停水，下午隨著復電陸續供水，仍有...

高雄入夜淪「無光之城」 夜市攤商氣炸：說好的復電呢？

台電興達電廠今早出現故障，造成全台大停電，經台電搶修，陸續恢復供電，但下午4時許，復電區域再度出現跳電，店家、交通號誌全...

高雄不知何時全區復電 下班尖峰交通大打結民怨升

台電興達電廠今早出現故障，造成全台大停電，經台電搶修，陸續恢復供電，但下午4時許，復電區域再度出現跳電，店家、交通號誌全...

高雄郵局人員摸黑照辦業務 副局長：啟動離斷線措施

全台大停電，高雄多個郵局也跟著停電，但業務卻可繼續辦理，中華郵政公司高雄郵局副局長許健雄表示，一旦遇到停電，會統一通知啟...

金門何厝社區活動中心動土 陳玉珍向楊鎮浯要助孕法寶

金沙鎮何厝社區活動中心新建工程今天舉行動土典禮，包括縣長楊鎮浯、立委陳玉珍、議員李應文3位想參選縣長的人全到齊，3人的互...

高雄市民摸黑搶購手電筒、蠟燭 為入夜做準備

台電高雄興達電廠發生事故，造成全台大停電，台電鳳山區處統計，所轄區域共，今天停電共78萬2487停電，仍有9萬6319戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。