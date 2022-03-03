聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄這10個區預計停水到凌晨 停電加停水市民哀嚎
台電高雄興達電廠發生事故，造成全台大停電，全台約549萬戶，截至3時點，南部有約107萬戶未復電；受停電影響，自來水公司最新停水公告，高雄共有10個區無水可用，預計停水長達近10小時。
自來水公司公告，高雄全區停水包括鹽埕區、新興區、苓雅區、前鎮區、林園區、大寮區、鳳山區、小港區及前金區。另旗津區上竹里、中興里、實踐里、中洲里、安順里、南汕里、北汕里、復興里、中華里、慈愛里、振興里、永安里、旗下里，目前也無水。
這次停水原因，為台電影響供水設備；稍早七區管理處指出，因高屏溪攔河堰無電可取水，各主要給水廠無原水可處理，因沒電也無法加壓送水，僅部分區域型以重力供水系統尚能供水。
這次非計畫性停水，預計3月4日凌晨0時恢復供水，停水時間將近10小時。停水訊息一出，引起網友在社群媒體瘋傳，不少民眾嘆「天啊！停電還不夠，居然連水都要停了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言