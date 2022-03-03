電來了高雄捷運4點半全線復駛 輕軌現採局部營運

全台大停電，造成高雄捷運、輕軌從一早九點多開始停駛，高捷表示，目前台電已復電，捷運預計下午4點半全線恢復行駛，輕軌則從3點半後C1至C20站採局部營運，採四列車、班距30分鐘，保全將在車上協助駕駛員通過無號誌、無義交管制的路口，另C1至C32則以三部接駁車服務。

303大停電，高捷公司從今早9點18起成立緊急應變小組，從9點16分台電停電起，捷運、輕軌都是停駛狀態，捷運與輕軌車站與行車電力都沒有電，但是旅客安全無虞。

早上9點31分，捷運疏散一台為橋頭火車站往南岡山方向，當時9名旅客從軌道疏散，約行走1公里，在9點44分抵達南岡山站月台。另一台為南岡山往橋頭火車站方向，約400公尺，有8名旅客在9點42分抵達南岡山站月台。輕軌部分列車停靠到月台上進行旅客疏散，安排接駁公車，並發放公車轉乘券供旅客使用。

高雄從今早9點多起停電超過6小時，影響各行各業甚多，稍早高雄夢時代購物中心也發出通知，從3點半開始正常營業。市民嘆，終於可以恢復正常生活了。