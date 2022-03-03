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電來了高雄捷運4點半全線復駛 輕軌現採局部營運

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄輕軌C1至C20預計開始局部營運，將採30分鐘班距行駛，圖為高雄輕軌示意圖。記者林巧璉／攝影
高雄輕軌C1至C20預計開始局部營運，將採30分鐘班距行駛，圖為高雄輕軌示意圖。記者林巧璉／攝影

全台大停電，造成高雄捷運、輕軌從一早九點多開始停駛，高捷表示，目前台電已復電，捷運預計下午4點半全線恢復行駛，輕軌則從3點半後C1至C20站採局部營運，採四列車、班距30分鐘，保全將在車上協助駕駛員通過無號誌、無義交管制的路口，另C1至C32則以三部接駁車服務。

303大停電，高捷公司從今早9點18起成立緊急應變小組，從9點16分台電停電起，捷運、輕軌都是停駛狀態，捷運與輕軌車站與行車電力都沒有電，但是旅客安全無虞。

早上9點31分，捷運疏散一台為橋頭火車站往南岡山方向，當時9名旅客從軌道疏散，約行走1公里，在9點44分抵達南岡山站月台。另一台為南岡山往橋頭火車站方向，約400公尺，有8名旅客在9點42分抵達南岡山站月台。輕軌部分列車停靠到月台上進行旅客疏散，安排接駁公車，並發放公車轉乘券供旅客使用。

高雄從今早9點多起停電超過6小時，影響各行各業甚多，稍早高雄夢時代購物中心也發出通知，從3點半開始正常營業。市民嘆，終於可以恢復正常生活了。

高雄各行各業都受停電之苦，夢時代購物中心今天下午3點半起才正常營業。記者林巧璉／翻攝
高雄各行各業都受停電之苦，夢時代購物中心今天下午3點半起才正常營業。記者林巧璉／翻攝
高雄捷運、輕軌因台電大停電停駛，高捷都會公園站出入口圍著管制線，提醒民眾目前停駛。記者陳弘逸／攝影
高雄捷運、輕軌因台電大停電停駛，高捷都會公園站出入口圍著管制線，提醒民眾目前停駛。記者陳弘逸／攝影
高雄捷運、輕軌因台電大停電停駛，高捷都會公園站出入口圍著管制線，提醒民眾目前停駛。記者陳弘逸／攝影
高雄捷運、輕軌因台電大停電停駛，高捷都會公園站出入口圍著管制線，提醒民眾目前停駛。記者陳弘逸／攝影

輕軌 停電 台電 高捷

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