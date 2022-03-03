拿下六都第1 高雄每人借閱冊數平均4.11冊

110年縣市閱讀力表現績優城市今天在國家圖書館舉行表揚典禮，並公布閱讀力表現績優城市名單。高雄市為借閱力與人均擁冊數均屬績優的直轄市，以民眾每人借閱冊數平均4.11冊，拿下六都第一名；每人擁書冊數為六都第二名。

高雄市每人借閱冊數達平均4.11冊，拿下六都第一名。高市圖表示，探究去年讀者的借閱情形，在嚴守防疫與推動閱讀兼顧的考量下，外展閱讀活動變得熱絡，規畫校園行動書車、東南亞行動書車、英語列車到學校、社區或機關的戶外閱讀推廣次數變多了，全年共辦理264場，以及送書香到教室為高雄各地的孩子點亮閱讀的路。讀者不用親自跑到圖書館還是可以借還書，透過這點的便利性讓借閱量依然維持高檔，持續落實「沒有圍牆的圖書館」理念。

高雄市每人擁書冊數為2.29冊，獲評為直轄市第二名。高市圖表示，從行政法人後，館藏增加率超過11.38%，實體書館藏量超過627萬冊，每人擁冊數每年持續穩定成長，民眾有越來越多的新書可以借閱。除了公務預算購置館藏外，高市圖因行政法人化，獲得更大的彈性與空間，與社會各界產業資源連結，拓展閱讀推廣事業，像是高市圖採購喜閱網書區、各類主題書區的新書經費以及110年「閱讀袋著走─防疫版」，都受到高雄企業積極響應。