雙層巴士遊屏東185縣道 逛農夫小學市集看鳳梨彩帽田

推廣屏東185縣道（沿山公路）觀光，屏東縣政府3到5月推出「185沿山旺來雙層巴士」，期間六日帶遊客走訪185縣道，包括屏東智慧農業學校逛農夫小學市集，欣賞沿線鳳梨彩帽田，還可以參觀屏東咖啡園區、可可園區，只要提前上網預約搭乘雙層巴士，即享每人100元優惠價，即日起開始預約。

185號縣道北起高樹鄉大津、南至枋寮鄉，全長68.885公里，為目前台灣第五長的縣道，因為沿著中央山脈西側，也被稱為「沿山公路」。沿線串聯24個原鄉部落及4個客家鄉，閩南、客家、原民等族群多元文化豐富，且物產豐饒。

縣府整合交通旅遊處、勞動暨青年事務處、農業處，透過雙層巴士帶遊客享受185縣道的風光，交旅處指出，雙層巴士分為南、北兩條路線：「北線」參觀屏東智慧農業學校、逛農夫小學市集，「南線」到訪銘泉農場、屏東咖啡園區、萬金教堂、林後四林平地森林園區、屏東可可園區，車上並安排專業導覽人員解說，遊客可以更了解沿途地景和文化。

沿途經過今年1月剛啟用的屏東智慧農業學校，前身為高樹鄉南華國小，經由城鄉發展處重新規畫，戶外景觀以大武山印象和高樹特產「鳳梨」發想，轉化為空間意象，並巧妙置入農用噴灑系統，成為社區居民日常公園、農業創新基地的實驗場。

屏東縣鳳梨產量及種植面積居全國首位，是屏東重要經濟作物之一，尤其185縣道及高樹鄉是屏東鳳梨生產的重要區域，沿途有眾多鳳梨田區及休閒農場，綿延不絕鳳梨田，是大武山麓下最美的風景之一。鳳梨戴帽，原本是為防曬避免過多陽光傷害品質，近年縣府透過不同顏色的鳳梨戴帽，意外為大地畫布揮灑美麗色彩，非常吸睛。

此次配合推廣185縣道觀光有5家合作社（農場）共襄盛舉，包括銀獅青果生產合作社、綠地農特產品生產合作社、夥磊果菜生產合作社、銘泉生態休閒農場、鴻旗農特產品生產合作社，沿線及高樹鄉有7個田區戴彩帽，面供6.81公頃，戴帽鳳梨超過25萬顆。農業處表示，雖然部分田區不在雙層巴士路線範圍，但農民為了鳳梨產業推廣及高樹觀光行銷大力配合，值得讚賞，也可提供自鴐客來觀賞。